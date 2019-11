Reizigers boos, NS zet vanaf 2021 punt achter reizen in avondspits met voordeelurenkaart

Drukte op een station. Ook mensen met een voordeelurenkaart moeten vanaf 2021 de volle mep betalen in de avondspits. Beeld Arie Kievit

De 700 duizend houders van een voordeelurenabonnement hebben dinsdag te horen gekregen dat hun uitzonderingspositie in 2021 ophoudt te bestaan. Vanaf dan moeten ook zij tussen 16.00 en 18.30 uur het volle pond betalen.

Het voordeelurenabonnement is al sinds 2011 niet meer te koop. Maar de toen nog 1,3 miljoen houders van de kaart mochten toch met 40 procent in de avondspits blijven reizen. Volgens de NS is ingrijpen nu onontkoombaar: ‘We zitten aan de grenzen van onze capaciteit. Daarbij is het niet meer van deze tijd om het reizen in die spits extra te promoten.’

De voordeelurenkaart wordt in de avondspits vooral gebruikt door mensen die er ‘recreatief’ mee reizen: een dagje uit of familiebezoek. Voor 67 euro per jaar sparen ze tot honderden euro’s uit. De NS maakte dinsdag ook bekend dat 60-plussers hun zeven Keuzedagen per jaar vanaf 2021 alleen nog buiten de spits mogen gebruiken.

Recreatieve reizigers kunnen dus met korting blijven treinen, maar dan wel in de daluren. De voordeelurenkaart wordt maandelijks 7 euro goedkoper, al weegt dat volgens veel reizigers niet op tegen de tientallen tot honderden euro’s extra die ze kwijt zijn wanneer ze toch in de spits blijven reizen. De NS benadrukt dat het bedrijf financieel niet veel opschiet met het stopzetten van de spitskorting, omdat ‘andere abonnementsvormen voordeliger worden’.

Rover kreeg dinsdag honderden boze reacties – de reizigersorganisatie wil deze als bundeling klachten aanbieden bij de NS, in de hoop een ommekeer te bewerkstelligen. ‘Al vrezen we dat het daarvoor al te laat is.’

Ook bij Treinreiziger.nl stroomden overwegend negatieve reacties binnen. ‘De groep reizigers met zo’n kaart is heel trouw’, zegt Hildebrand van Kuyeren van het reizigersplatform. ‘Een deel van hen gebruikt de kaart niet eens heel vaak, maar heeft gedacht: als ik nu opzeg, kan ik hem nooit meer terugkopen. Maar dit zat er linksom of rechtsom natuurlijk aan te komen.’

De NS zegt zich de boosheid van de kaarthouders te kunnen voorstellen. ‘Er is nooit een goed moment voor zo’n beslissing. En meer betalen, dat vindt niemand leuk. Maar uit het oogpunt van rechtvaardigheid kun je het ook omdraaien: waarom zouden de meeste reizigers in de spits de volle mep moeten betalen, en een bepaalde groep niet?’

Op elke veertien reizigers in de avondspits is er slechts één houder van een voordeelurenabonnement. De NS erkent dat de spitstreinen vanaf 2021 dan ook niet plots halfleeg zullen zijn. ‘Maar het is misschien net het verschil tussen een overvolle trein en een trein waar je nog een zitplaats kunt vinden. Of tussen achterblijven op het perron en mee kunnen.’

‘Natuurlijk is elke plaats er één’, aldus Rover. ‘Maar dit wordt niet de oplossing van het spitsprobleem. Je jaagt mensen eerder de auto in.’ Maar vervoerseconoom Erik Verhoef van de VU denkt niet dat treinreizigers in de spits liever de file in duiken met de auto. ‘Ik denk eerder dat de treinreizigers gaan nadenken over andere tijden om met de trein te gaan.’

Verhoef kan zich de beslissing van de NS voorstellen. ‘Ik ben zelf ook klant, maar als econoom snap ik de logica. De reizen in de spits zijn voor de NS veruit de duurste om aan te bieden. En de NS weet ook wel dat de goedkoopste manier om meer capaciteit te creëren in de spits, het verhogen van de prijzen is. Een deel van de reizigers is daar nu eenmaal gevoelig voor.’

De NS vertrouwt erop dat de waaier aan abonnementsvormen, die worden teruggebracht van 22 naar 11, aantrekkelijk genoeg is om alle klanten aan boord te houden. De Flexvorm – niet meer vooraf geld op de kaart zetten, maar achteraf betalen – wordt voor de meeste abonnementen standaard.