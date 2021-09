Reiziger moet per 1 oktober de vakantietest zelf betalen

De Koninklijke Marechaussee controleert een bus met Belgische jongeren op testbewijzen aan de grens met Belgie. Beeld ANP

In de maanden juli, augustus en september betaalde de overheid deze vakantietests: die ongeveer 2,8 miljoen afgenomen tests kostten de overheid bij elkaar ongeveer 125 miljoen euro, veel minder dan het gereserveerde bedrag van 249 miljoen euro.

Kosten

Nu stopt die vergoeding voor de reizigerstests. ‘In de zomer was nog niet iedereen in de gelegenheid gesteld om zich te laten vaccineren’, zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid. Dat argument geldt nu niet meer. ‘Iedereen die het wil, kan nu gevaccineerd zijn.’ Dat er landen zijn die ook van gevaccineerden een negatief testbewijs verlangen, doet daar volgens haar niets aan af. ‘De overweging is ook: hoe lang kunnen we nog van de belastingbetaler verwachten dat hij meebetaalt aan de kosten voor vakanties?’

De prijzen die reizigers voor deze tests moeten gaan betalen, verschillen per aanbieder. Een grote aanbieder als Spoedtest.nl vraagt 80 euro voor een PCR-test, 100 euro voor een snelle PCR-test en 190 euro voor een spoed-PCR-test (binnen 2 uur). Een antigeensneltest kost 40 euro.

Voor de gratis vakantietests contracteerde de overheid vlak voor de zomer vijftien commerciële testaanbieders en stelde hiervoor 249 miljoen euro beschikbaar. Deze aanbieders namen in totaal ongeveer 2,7 miljoen vakantietests bij reizigers af – 1,2 miljoen antigeensneltests en 1,6 miljoen PCR-tests. Van de overheid kregen de testaanbieders 19,25 euro vergoed voor een sneltest, en voor een PCR-test 64,25 euro. Dat komt op een totaalbedrag van ongeveer 125 miljoen euro, pakweg de helft van het begrote bedrag.

Klachten

Aanvankelijk regende het klachten over de vakantietestaanbieders. In juli zagen vele reizigers hun vakantie in het water vallen omdat de uitslag te laat kwam. Daarna werd het rustiger. Een aantal van de testaanbieders heeft nu juist klachten over het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, omdat dat te lang zou wachten met het betalen van hun rekeningen. Maar volgens het ministerie leveren de testaanbieders bij hun declaraties niet altijd voldoende gegevens aan.