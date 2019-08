Reisverbod staf consulaat Canada in Hongkong na arrestatie Brit

Demonstranten in Hongkong houden elkaars handen vast om een 40 kilometer lange menselijke ketting te vormen uit protest. Het is vandaag precies 30 jaar geleden dat demonstranten in de Baltische staten eenzelfde keten vormden om hun onafhankelijkheid te eisen van de Sovjet-Unie. Deze ‘Baltische Weg’ was 600 kilometer lang en bestond uit 2 miljoen mensen. Beeld AP

Woensdag liet China weten dat de werknemer van het Britse consulaat, Simon Cheng Man-kit, is vastgezet vanwege het overtreden van ‘publieke veiligheidsmanagement regels’. Cheng was op 8 augustus op de terugweg van een zakenreis in de naburige stad Shenzhen en werd bij de grens met Hongkong gearresteerd.

Het vermoeden bestaat dat de arrestatie een straf is voor wat China ziet als de bemoeienis van buitenaf met de protesten in Hongkong. In de Chinese media krijgen westerse landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, al wekenlang de schuld van de onrust in het semiautonome Hongkong. Bovendien legde de woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag zelf een link met de protesten. ‘Dit is ten eerste een volledig binnenlandse aangelegenheid. Ten tweede, het Verenigd Koninkrijk heeft recent enkele onjuiste opmerkingen gemaakt ten aanzien van Hongkong. China heeft zijn positie op dit punt duidelijk gemaakt en daarover een stevig gesprek gehad met de Britten. We roepen hen opnieuw op te stoppen met opmerkingen en met het aanjagen van de onrust in Hongkong.’

De Canadezen volgden vrijdag met een verbod voor lokale staf om naar het vasteland te reizen. De relatie tussen Canada en China is slecht sinds topvrouw Meng Wanzhou van Huawei in december vorig jaar op verzoek van de Verenigde Staten werd gearresteerd. Niet lang daarna werden twee Canadezen in China gearresteerd op verdenking van spionage.

Demonstraties in Hongkong. Beeld AFP

Onafhankelijk

De Global Times, een aan de Communistische Partij-gelieerde krant in China, berichtte gisteren dat Cheng wordt vastgehouden omdat hij een prostituee zou hebben bezocht, hetgeen illegaal is in het land. Eerder was Cheng in dezelfde krant aangevallen omdat hij op sociale media sympathie zou hebben getoond voor het idee van een onafhankelijk Hongkong.

In Hongkong, dat de Britten in 1997 overdroegen aan China op voorwaarde dat de stad tot 2047 zijn eigen regels en politieke vrijheden mocht behouden, wordt al bijna drie maanden gedemonstreerd tegen een wet die het mogelijk maakt verdachten uit te leveren aan China. De demonstranten eisen ook een onderzoek naar politiegeweld en vrije verkiezingen.

China probeert op allerlei manier een einde te maken aan de protesten. Zo zijn bedrijven onder druk gezet wier werknemers meeliepen of sympathie toonden met de demonstraties. Bij luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific zijn al diverse werknemers de laan uitgestuurd en ook topman Rupert Hogg heeft zijn functie moeten neerleggen.

Vrijdag werd het hoofd van de vereniging van het cabinepersoneel van dochtermaatschappij Cathay Dragon, Rebecca Sy, na een 17-jarig dienstverband op staande voet ontslagen. ‘Alle werknemers worden bang gemaakt’, zei Sy op een persconferentie. ‘Niet alleen het cabinepersoneel maar ook het management.’ De federatie van vakbonden in Hongkong riep Cathay op een einde te maken aan de ‘witte terreur’, een oude benaming voor antirevolutionaire repressie.

Sociale media

Ook wordt op sociale media nepnieuws verspreid om de demonstranten in diskrediet te brengen. YouTube maakte gisteren bekend dat het 210 kanalen heeft verwijderd die dit soort berichten verspreiden. Eerder verwijderden Twitter en Facebook ook al honderden profielen. Daarop werden onder meer plaatjes verspreid waarop de demonstranten zijn afgebeeld als kakkerlakken.

Dit weekeinde zijn opnieuw demonstraties gepland in Hongkong, waaronder een mars van accountants. Ook willen sommige demonstranten opnieuw actievoeren op het vliegveld, waar het vorige week uit de hand liep. Sindsdien geldt er een verbod op demonstraties.