Reisje naar Istanbul eindigt in tragedie voor toeristen: zeker 45 doden bij busongeluk in Bulgarije

Hoe de bus in een vlammenzee kon veranderen, is nog onduidelijk. De bus raakte midden in de nacht op de snelweg, nabij Bosnek, een vangrail waarna het botste en in brand vloog. Zeker zeven inzittenden wisten nog uit de bus te komen.

De Bulgaarse minister van Binnenlandse Zaken Boyko Rashkov, die zich naar de rampplek haastte, reageerde aangeslagen. ‘Het beeld is verschrikkelijk, verschrikkelijk’, aldus de bewindsman. ‘Dit heb ik nooit eerder gezien.’ Ook waarnemend premier Stefan Yanev bezocht de plek in het westen van het land. Hij sprak van een ‘enorme tragedie’.

Sofia

Het ongeluk gebeurde rond twee uur ‘s nachts toen de bus zo’n vijftig kilometer verwijderd was van de hoofdstad Sofia. De toeristen reden terug naar Skopje, de hoofdstad van Noord-Macedonië. Op beelden is te zien hoe van de uitgebrande bus op de Struma-snelweg niets meer over is dan een metalen geraamte.

Volgens een van de overlevenden, die wordt verpleegd in een ziekenhuis in Sofia, waren de passagiers aan het slapen tot ze wakker schrokken van een luide knal. Hij zei dit tegen de premier van Noord-Macedonië, Zoran Zaev. De rampbus was een van de vier bussen van een reisagentschap in Noord-Macedonië. ‘Hij en de andere zes overlevenden sloegen de ramen in en wisten te ontsnappen’, aldus Zaev.

Onderzoekers bekijken of de bus door een fout van de chauffeur of door een technisch mankement botste tegen de vangrail. De burgemeester van het nabijgelegen plaatsje Pernik, Stanislav Vladimirov, zei tegen Bulgaarse media dat de bus zo'n vijftig meter vangrail beschadigde voor het tot stilstand kwam. Volgens hem zijn er vaker ongelukken in het gebied. De weg gaat hier een flink stuk bergafwaarts. Hij noemde de route ‘een van de moeilijkste’ van Bulgarije.