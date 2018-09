Reisje langs de Rijn? Voor het personeel blijkt het allerminst fijn

‘'t Is zo deftig, 't is zo fijn, fijn, fijn’, zongen Willy en Willeke Alberti in hun versie van de aloude kraker. Maar zo fijn als in 1969 blijkt het ‘reisje langs de Rijn’ allang niet meer te zijn. Althans: niet voor het personeel.

Het afgebeelde cruiseschip staat los van dit verhaal. Foto ANP

Terwijl de gasten van hun welverdiende vakantie genieten, worden de werknemers bij rederijen die riviercruises aanbieden op grote schaal uitgebuit. Zij maken soms werkdagen van tien tot zelfs zestien uur aaneen. In ruil daarvoor krijgen zij gemiddeld 2 tot 4 euro betaald.

Dat blijkt uit onderzoek van Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico, in opdracht van dagblad Trouw en radioprogramma Argos. Het personeel op de populaire riviervakanties - zo’n 400.000 toeristen per jaar - is veelal afkomstig uit Oost-Europa of Azië. Zij zijn niet in dienst van de Nederlandse, Duitse of Zwitserse rederijen, maar van uitzendbureaus op Cyprus. Van West-Europese arbeidsvoorwaarden is dan ook geen sprake.

Door hun buitenlandse medewerkers borg te laten betalen of het paspoort in te nemen, zouden werkgevers ze afhankelijk maken. Ook wordt regelmatig geld ingehouden voor kost en woning. In veel contracten die Investico heeft ingezien, staat dat overuren niet worden vergoed.

Dubbele contracten

De inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de riviercruises al langer in het vizier. Zo kwamen vorige jaar april bij de controle van vijftien schepen in totaal negen overtredingen aan het licht met betrekking tot arbeidstijden en ontduiking van het minimumloon. Ook bleek sprake te zijn van dubbele contracten. De één keurig in orde volgens de Europese normen, de andere, daadwerkelijk gebruikte werkafspraak ver onder de maat.

Dit jaar heeft de opvolger van de Arbeidsinspectie voor een kleine half miljoen euro aan boetes opgelegd omdat het buitenlandse personeel niet de juiste papieren had. Mogelijk volgen later nog straffen voor de uitbuitingspraktijken. Toch is die aanpak volgens betrokkenen te soft. 'Controle van riviercruiseschepen valt momenteel niet onder onze prioritaire activiteiten', zo wordt ook een woordvoerder van de Inspectie SZW geciteerd.

Daarmee kunnen de goedkope Rijn-reisjes voorlopig ongestoord verder varen. Of in de woorden van vader en dochter Alberti: 'Met een lekker potje bier, bier, bier / Aan de zwier, zwier, zwier, op de rivier, vier, vier.'