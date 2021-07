Reisbranche-topman over aangepaste reisadviezen: ‘We zijn heel blij, maar dit had al veel eerder gemoeten’

Beeld BELGA

‘We zijn heel blij dat deze stap eindelijk genomen is, maar hij had al per 1 juli genomen moeten worden’, zegt Oostdam tegen de Volkskrant.

Touroperators als TUI of Corendon vliegen normaliter niet naar gebieden met een oranje reisadvies, zodat ze er zeker van zijn hun klanten een veilige vakantie te bieden. De behoefte om naar oranje landen als Spanje te gaan bleef onder Nederlandse vakantiegangers echter aanwezig, waardoor zij buiten de touroperators om hun vakantie gingen boeken.

De reisbranche startte een lobby om de reisadviezen aan te passen. ‘Mensen kunnen niet meer met TUI, maar boeken hetzelfde hotel en gaan op eigen houtje’, zei de directeur van TUI Nederland Arjan Kers vorige week aan tafel bij talkshow Op1. ‘Dan voel je je als reisorganisatie wel enorm achtergesteld.’

De lobby lijkt te hebben gewerkt, want met deze nieuwe manier van het geven van reisadviezen kunnen de touroperators weer naar landen als Spanje vliegen. ‘Ik wil het niet te veel naar ons toe halen, maar we dringen al weken aan bij het ministerie van Buitenlandse Zaken om niet meer alleen naar de besmettingen te kijken’, zegt Oostdam. ‘Dit geeft gewoon veel meer duidelijkheid en continuïteit. Consumenten waren terughoudend vanwege die knipperlichtadviezen.’

Bovendien vreesde Oostdam voor het vertrouwen in de reisadviezen. ‘Mensen trekken zich er minder van aan, dat kan ook doorwerken na corona.’ Oranje betekent eigenlijk dat niet-essentiële reizen worden afgeraden, maar nu gingen mensen alsnog op vakantie naar oranje landen of gebieden. ‘Dat willen we met elkaar niet. Dus dit is niet alleen maar eigen belang.’

Vorige week stelde Oostdam het kabinet nog verantwoordelijk voor het mislopen van tientallen miljoenen door de reisbranche nadat de besmettingen in Nederland razendsnel waren opgelopen. Hij eiste compensatie van de overheid. ‘Dat is nog steeds nodig, dat staat hier los van en we hebben daar nog steeds ambtelijk overleg over. We doen deze zomer nog steeds maar 30 procent van wat we normaal doen, dus het wordt een dramatisch jaar, nog dramatischer dan vorig jaar.’