Reisadvies meerdere landen aangepast, flink stuk Europa kleurt geel

Het nieuwe advies gaat donderdag in, maakt het ministerie van Buitenlandse Zaken bekend. Het gaat om Duitsland, Italië, Oostenrijk, Luxemburg, Polen, Slowakije en Tsjechië. De besmettingscijfers in deze landen zijn gunstig genoeg om het reisadvies te versoepelen. Net als elders in Europa, zorgt het toegenomen aantal vaccinaties voor een dalende besmettingsgraad en lagere ziekenhuiscijfers.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken was van plan woensdag ook een groot deel van Noorwegen de kleurcode geel te geven, maar zag daar toch vanaf omdat het land een inreisverbod kent voor niet-Noren. Nederlanders die terugkeren uit Noorwegen hoeven vanaf donderdag daarentegen niet in quarantaine of een PCR-test te overleggen.

Vakantiegangers die terugkeren van bovenstaande bestemmingen hoeven geen negatieve PCR-test te laten zien. Het dringende advies om in quarantaine te gaan vervalt ook. Nederlanders die naar deze landen reizen, moeten nog wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten reizigers gevaccineerd zijn met een erkend vaccin, dat wil zeggen Pfizer/BioNTech, Moderna, Janssen of AstraZeneca, of kunnen aantonen dat ze recent zijn hersteld van het virus. De dag nadat je geprikt bent in het vliegtuig of de auto springen is er niet bij; veel landen hanteren een wachttijd van twee tot vier weken voordat iemand als gevaccineerd telt. Dat kan per land verschillen.

Voor andere reizigers vraagt Italië om een PCR-test of een antigeentest (sneltest) die minder dan 48 uur oud is. Hetzelfde geldt voor Polen. In Tsjechië wil men ook negatieve testresultaten zien: een PCR-test van minder dan 72 uur oud of een antigeentest van minder dan 24 uur oud. In Duitsland is dat respectievelijk minder dan 72 uur en minder dan 48 uur. Daarnaast verlangen zowel de Tsjechen als de Duitsers dat reizigers zich aanmelden via een speciale website.

Oostenrijk hanteert dezelfde regels als Duitsland, inclusief de online aanmelding. In Luxemburg hoeven alleen reizigers die met het vliegtuig komen een negatieve test voor te leggen. Wie naar Slowakije wil, moet ter plekke twee weken in quarantaine. In Noorwegen duurt die periode tien dagen.

Coronapas

Het is uiteindelijk de bedoeling dat reizen binnen de Europese Unie makkelijker wordt met een ‘coronapas’, een digitaal Europees certificaat waarop staat of iemand gevaccineerd, recent genezen of negatief getest is. De Europese Commissie waarschuwde dinsdag nog dat lidstaten hier niet te lang mee moeten dralen. Als ze wachten tot 1 juli, zoals Nederland van plan is, dreigen er problemen, aldus Eurocommissaris Didier Reynders.

Zeven landen geven het certificaat al uit, waaronder Duitsland, Denemarken en Tsjechië. Als andere landen wachten tot 1 juli, vreest Reynders een ‘big bang’ waarbij een te grote groep mensen tegelijk een certificaat aanvraagt. Als dat nu geleidelijk gebeurt, worden problemen alvast opgelost en is het proces makkelijker in de zomer, aldus de Eurocommissaris.

Het ministerie van Volksgezondheid denkt dat Nederland voor 1 juli kan beginnen met uitgifte van het certificaat, maar de technische kant van het verhaal is nog niet helemaal rond. De verwachting is dat die voorbereidingen in de laatste week van juni klaar zullen zijn.

De meeste landen in de wereld blijven op op oranje staan. De Caribische eilanden Saba en Sint-Eustatius staan als enige op groen. Code geel geldt nu onder meer voor Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint-Maarten, Finland, Malta, Portugal, de Griekse eilanden, Ierland en IJsland.