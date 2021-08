Reisaanbieders vragen klanten om vaccinatiebewijs. ‘Het was dit of meer annuleringen’

‘Vrijwel al onze groepsreizen gaan door Duitsland. Zonder vaccinatieverplichting zouden we ze niet kunnen organiseren’, zegt reisorganisatie Oad. Beeld ANP

De bedrijven zien zich ertoe gedwongen. Medewerkers en reizigers vragen volgens betrokkenen om de maatregel, omdat ze zich op die manier veiliger voelen. Bovendien maakt het de reizen makkelijker uitvoerbaar. Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) is er geen voorstander van dat bedrijven hun eigen coronabeleid hanteren. ‘Maar we gaan niet zeggen: dit mag niet’, laat een woordvoerder weten.

Nu bijna iedereen de kans heeft gehad zich te laten vaccineren, voelen organisaties zich ook vrijer om een vaccinatiebewijs als voorwaarde te stellen. Daarmee krijgt de gevreesde tweedeling in de maatschappij tussen mensen die gevaccineerd zijn en mensen die dat weigeren ook in Nederland steeds concretere vormen. De ethische discussie wordt in het buitenland al langer en heviger gevoerd.

Juridisch houdbaar

Het is nog onduidelijk of de vaccinatieverplichting hier juridisch houdbaar is. Rechtsgeleerden verschillen daarover van mening. Volgens sommige hoogleraren moet er, indien mogelijk, altijd een alternatief worden geboden, zoals een negatieve testuitslag. Anderen benadrukken de vrijheid van bedrijven om zelf te bepalen welke eisen ze aan klanten stellen.

De reisbranche wacht niet tot die discussie is beslecht. ‘Wij zijn van mening dat dit prima kan’, zegt Frank Oostdam, voorzitter van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR). Oostdam verwacht dat meer reisorganisaties de komende tijd tot die verplichting zullen overgaan. ‘Veel bedrijven zijn door schade en schande wijs geworden de afgelopen maanden. Eén besmetting levert heel veel gedoe op tijdens een reis.’

Opgelegde keuze

Een van de bedrijven die een vaccinatie eist, is campingspecialist ACSI, die dit jaar nog zo’n veertig groepsreizen door heel Europa organiseert voor Nederlandse en Duitse kampeerders. ‘Zowel reisleiders als deelnemers gaven aan dat ze het belangrijk vinden dat iedereen gevaccineerd is’, zegt manager Pieter Melieste. ‘Dan moet je een keuze maken. Als we het niet hadden gedaan, hadden we meer annuleringen gehad. De keuze wordt ons min of meer opgelegd.’

Ook bij camperclub NKC is geen ruimte meer voor ongevaccineerden. ‘Het liefst zou ik zeggen zeggen: we gaan lekker op reis zoals we dat twee jaar geleden deden’, zegt directeur Stan Stolwerk. ‘Maar veel van onze activiteiten worden geleid door vrijwilligers. Daar hebben we een zorgplicht voor. Zowel de reizigers als de vrijwilligers waren blij toen we deze maatregel invoerden.’

Coronaregels buitenland

De coronaregels in het buitenland spelen ook mee in de overwegingen van reisorganisaties. Zo maken veel groepsreizen een meerdaagse stop in Duitsland, waar een quarantaineplicht geldt voor niet-gevaccineerde Nederlanders die langer dan 24 uur in het land verblijven. Dat was voor reisorganisatie Oad de doorslaggevende reden. ‘Vrijwel al onze groepsreizen gaan door Duitsland. Zonder vaccinatieverplichting zouden we ze niet kunnen organiseren’, zegt directeur Arjan Koster. Zodra Duitsland de quarantaineverplichting voor niet-gevaccineerden afschaft, zegt Oad de maatregel in te trekken.

Het ministerie van VWS zei eerder niet toe te willen naar een samenleving waarin coronatoegangsbewijzen overal nodig zijn. Alleen op aanwijzen van het kabinet mogen die worden ingezet en dan uitsluitend in de horeca, culturele instellingen, sportwedstrijden en evenementen. Volgens VWS is het aan de rechter om te bepalen of de handelswijze van de reisorganisaties is toegestaan. ‘Die zal uiteindelijk de belangenafweging moeten maken.’