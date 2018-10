Reis naar ruimtestation ISS eindigt in noodlanding, astronauten buiten levensgevaar

Wat voor twee astronauten het begin had moeten zijn van een verblijf aan boord van ruimtestation ISS, eindigde vandaag in een hachelijke noodlanding. Het veelgebruikte ruimtevaartuig Sojoez geldt als een betrouwbare raket, wat het incident des te opmerkelijker maakt.

Astronauten Nick Hague en Alexej Ovchinin voor de lancering van de Sojoez MS-10 op 11 oktober in Kazachstan. Foto Reuters

De twee astronauten – Amerikaan Nick Hague en Rus Aleksej Ovtsjinin – zijn buiten levensgevaar, meldde Nasa op de livestream van de lancering. Reddingsdiensten hebben de twee inmiddels veilig uit de capsule gehaald.

De astronauten zaten tijdens hun reis naar de ISS aan boord van de bemanningsmodule van Sojoez, een capsule die aan het ruimtestation zou moeten koppelen. De problemen ontstonden bij de raket die deze capsule de ruimte in moest schieten. Hoog in de atmosfeer bleek de eerste ‘trap’ defect. Deze geeft de capsule normaal gesproken de eerste zet en koppelt daarna los.

‘Ballistische’ baan

Na het defect viel de module met de bemanning gecontroleerd terug naar de aarde. Dat gebeurde via een zogeheten ‘ballistische’ baan, een noodscenario waar astronauten op trainen. Zo’n baan is een stuk steiler dan de normale afdaling. Dat betekent dat de bemanningsleden aan heftigere G-krachten worden blootgesteld. Volgens de reddingsdiensten zijn de bemanningsleden desondanks ‘in goede conditie’.

De astronauten maakten deel uit van ‘expeditie 57’ en zouden aan boord van het ISS experimenten uitvoeren op het gebied van onder meer biologie en biotechnologie. Voor de Amerikaan Hague zou het de eerste keer zijn aan boord van het ISS . Voor zijn Russische collega Ovchinin was het de tweede missie. Hij bracht in 2016 al eens 172 dagen door aan boord van het ruimtestation.

De astronauten vertrokken vandaag om 10:40 Nederlandse tijd vanuit Kazachstan. De reis naar ISS had ongeveer zes uur moeten duren. In plaats daarvan kwam de capsule neer in Jezqazğan, Kazachstan, zo'n 650 kilometer van de lanceerbasis.

Ongelukken

De veelgebruikte Sojoez is op dit moment de enige raket die bemanningsleden naar het ISS kan brengen. Hoewel de raketten bekend staan als betrouwbaar, komen ongelukken wel eens voor. Zo stierf in 2002 een lid van de grondbemanning toen een onbemande Sojoez terugviel en 29 seconden na lancering ontplofte. In 1971 stierven drie kosmonauten bij terugkeer naar de aarde toen de luchtdruk wegviel.

Het huidige incident is pikant omdat het volgt op het raadselachtige gat in de Sojoez-module dat astronauten vorige maand ontdekten. Recent nog spraken Nasa-chef Jim Bridenstine and Roscosmos-directeur Dmitry Rogozin over die kwestie. Zij beloofden toen het lopende onderzoek af te wachten voordat ze met conclusies kwamen.

Dat meteen al bij de volgende bemande missie een nieuw probleem met Sojoez opduikt, is pijnlijk voor de Russen. Rogozin kondigde na het incident direct op twitter aan dat hij een ‘staatscommissie’ in het leven had geroepen om onderzoek te doen naar het incident.

NASA heeft op de website een livefeed van de lancering met verslag van de meest recente ontwikkelingen.