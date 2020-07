Regionale lockdowns in Spanje, ‘maar je kunt er nog wel naar het strand’

Een politieman controleert de papieren van een man die de regio El Ségria in Catalonië wil verlaten, een gebied dat weer in lockdown is. Beeld EPA

Afgelopen weekeinde gingen twee regio’s in Spanje opnieuw in lockdown, terwijl het land pas net weer een beetje van de vrijheid kan genieten. Was dat schrikken voor de inwoners?

‘Niet eens heel erg. De autoriteiten stellen dat dit allemaal te verwachten was: het virus is niet verdwenen, en er zal regionaal af en toe een uitbraak zijn. Geen paniek dus, luidt de boodschap, deze regionale lockdown is helemaal volgens het boekje. Ik merk in Madrid, waar ik zelf woon, dat mensen er rekening mee houden dat ze ook weer aan de beurt kunnen zijn. We hopen vooral dat het, als het gebeurt, niet zo erg zal zijn als de vorige keer.’

Dat is het nu in deze regio’s wel zo erg?

‘Gelukkig niet. De lockdown die in maart werd afgekondigd was heel streng: we mochten drie maanden lang ons huis praktisch niet uit, en dat was echt zwaar. Toen ik van de nieuwe lockdown hoorde, had ik direct medelijden met de inwoners. Maar het valt mee. Mensen mogen nu bijvoorbeeld wel naar hun werk, en de horeca is gewoon open. Het zit hem meer in de nuances. Zo mag je met een beperkt aantal mensen tegelijk afspreken, en mogen er minder mensen tegelijk in een restaurant dan in de rest van Spanje. Daarnaast is het district zelf op slot: je komt er niet meer in, en je mag er niet meer uit.’

Nu gaat het om A Marina in Galicië en de stad Lleida in Catalonië. Dat zijn niet echt toeristische gebieden.

‘Lleida is dat zeker niet: er zit vooral tuinbouw. De besmettingen zijn begonnen onder de plukkers van de kersen en de perziken op deze bedrijven – meestal migranten die dicht op elkaar wonen en werken. Mensen ook die het geld niet kunnen missen en bij klachten misschien eerder een aspirientje nemen, zodat niet opvalt dat ze koortsig zijn en naar huis worden gestuurd.

Migranten die seizoenswerk hopen te vinden op het marktplein in Lleida. Beeld AP

‘A Marina is toeristischer: het ligt aan de kust en de besmettingen zijn er begonnen in het uitgaansgebied. Maar er zitten hier meer Spaanse vakantiegangers dan buitenlandse. Ik hoor trouwens vaak van mensen dat ik er echt nog eens naartoe moet gaan. Die rotsformaties in de oceaan schijnen heel bijzonder te zijn.

‘Mensen in het gebied kregen zondag te horen dat ze nog een dag hadden om te vertrekken, en anders de lockdown in A Marina moesten uitzitten. Maar je kunt er nog gewoon naar het strand, dus misschien zijn er toeristen die hebben besloten het extra ongemak op de koop toe te nemen, en te blijven.’

Toeristen poseren bij de rotsformaties bij A Marina. Beeld REUTERS

Hier in Nederland is ondertussen gedemonstreerd tegen de beperkingen die vanwege corona worden opgelegd – is er ook gemor onder de Spaanse bevolking?

‘Een tijd geleden, in mei, waren er protesten van de radicaal-rechtse partij Vox, maar verder speelt het niet. Het land verkeert juist in euforie dat er eindelijk weer zoveel wél mag. De lockdown is zo heftig geweest, dat Spanjaarden juist vieren hoe fijn het nieuwe normaal is.’