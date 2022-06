Regeringspartijen zoeken naar een geitenpaadje uit het netelige stikstofdossier

Henk Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Christianne van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof, tijdens een persconferentie over nieuwe stikstofmaatregelen. Beeld Freek van den Bergh

‘Ik heb zat boeren in de app zitten die zeggen: trek de stekker er maar uit’, zegt het CDA-Kamerlid Derk Boswijk. Maar nieuwe verkiezingen gaan het stikstofprobleem niet oplossen, denkt de CDA’er: ‘Dan zit je als boer nog langer in onzekerheid.’

Hoewel hij ‘niet hoopt en verwacht’ dat het stikstofdossier leidt tot een kabinetscrisis, leidt de discussie wel al tot veel politieke spanningen, die mogelijk nog verder kunnen oplopen. Ook bij de VVD en de ChristenUnie denken ze er zo over.

Het kabinet kan weliswaar rekenen op een ruime Kamermeerderheid om de stikstofplannen gewoon door te voeren – partijen als Volt, PvdA en GroenLinks zijn er enthousiast over – maar niet iedereen in het land is zo ver. Het verzet tegen de plannen blijkt groter dan de coalitie had verwacht en groeit zelfs. Uit onderzoek in opdracht van Trouw bleek woensdag dat bijna de helft (45 procent) van de bevolking volledig achter de boerenprotesten staat. Dat was in oktober 2021 nog 38 procent.

Het protest klinkt tot diep in de regeringspartijen. Bij VVD en CDA zijn diverse lokale afdelingen al openlijk in verzet gekomen tegen de moederpartij in Den Haag.

‘Deze stikstofcrisis heeft alles in zich om totaal te ontsporen’, zei ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers maandag op Radio 1. Het kan zelfs leiden tot ‘een burgeroorlog’, liet hij zich ontvallen. Dat woord is wellicht wat ongelukkig gekozen, is daags erna te horen bij de CU-fractie, maar de zorg dat de onenigheid ditmaal niet alleen ontaardt in een fel debat, maar misschien ook leidt tot fysieke confrontaties, leeft wel degelijk in de ChristenUnie.

Die zorg is niet geheel onterecht. Tweede Kamerleden van VVD en D66 konden woensdag niet naar het boerenprotest, omdat hun veiligheid niet kon worden gegarandeerd, waarschuwde de NCTV. CDA’er Boswijk zei ‘er persoonlijk niet zo bang voor te zijn’ en ging toch.

Geitenpaadje

Na het boerenprotest van woensdag zijn alle ogen donderdag weer gericht op Den Haag, waar de Tweede Kamer over het stikstofplan debatteert. De druk vanuit het land en de vrees om bij de provinciale verkiezingen in maart de stem uit de regio te verliezen, maken dat regeringspartijen inmiddels op zoek zijn naar een politiek geitenpaadje om de woede te temperen.

Een precair proces, want voor de coalitie staat als een paal boven water dat er niet wordt getornd aan het doel om de stikstofuitstoot in Nederland te halveren. Al is het maar omdat de dwingende uitspraak van de Raad van State uit 2019 weinig ruimte laat: zonder natuurbevorderende maatregelen dreigen hele woning- en wegenbouwprojecten vast te lopen omdat er geen vergunningen meer komen. Aan die realiteit wordt intern niet getwijfeld bij de regeringspartijen. Tegelijkertijd zullen ze iets moeten doen om hun achterban een gevoel van rechtvaardigheid terug te geven.

De oplossing wordt vooralsnog gezocht in ‘maatwerk’: het einddoel blijft staan, maar er kan nog gediscussieerd worden over de manier waarop dat wordt behaald. ‘Daar zijn veel mogelijkheden voor’, zei het VVD-Kamerlid Thom van Campen dinsdagavond bij Op1. Het is CDA’er Boswijk tegen het zere been dat minister Van der Wal anderhalve week geleden haar landkaart presenteerde met daarop reductiecijfers per regio alsof ze in beton gegoten zijn. Boswijk eist van Van der Wal dat de kaart wordt herzien. ‘Daar moet ze wel echt over de brug komen.’ Ook de ChristenUnie vindt het kaartje te stellig.

De Kamerleden van de drie coalitiepartijen lijken die toezegging donderdag van de minister te krijgen. Zij liet woensdag weten dat het doel van 50 procent minder stikstofuitstoot in 2030 blijft staan, maar dat de kaart slechts ‘richtinggevend’ is. ‘Er is nog heel veel maatwerk mogelijk.’

Hoewel de minister de critici daarmee tegemoetkomt, is de crisis daarmee niet afgewend. Het stikstofdossier dreigt de stabiliteit van de coalitie op de proef te stellen. Nu al is er lichte irritatie tussen VVD, CDA en ChristenUnie enerzijds en D66 anderzijds. Op het D66-congres schoten zaterdag vooral de woorden van fractievoorzitter Jan Paternotte over ‘pruttelende provincies’ in het verkeerde keelgat van coalitiegenoten. Het gevoel dat bij D66 met enig dedain over de onrust in het land wordt gesproken, is er in elk geval niet mee weggenomen.

De saamhorigheid in het kabinet zal verder op de proef worden gesteld naarmate de provinciale verkiezingen van maart 2023 naderen. Deze week maakte belangenpartij Boer Burger Beweging bekend mee te doen in alle provincies, in potentie een enorme electorale bedreiging voor met name VVD en CDA. Het is de vraag hoelang die partijen de rug recht houden als massaal zetelverlies dreigt.