Regeringspartijen houden elkaar stevig vast en beloven beterschap: ‘Stikstofbeleid komt nu snel op gang’

BBB-leider Caroline van der Plas voert het woord tijdens het debat over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen. Met minister Carola Schouten (ChristenUnie), premier Mark Rutte (VVD) en de ministers Sigrid Kaag (D66) en Wopke Hoekstra (CDA). Beeld David van Dam

Het verhaal gaat dat in de Tweede Kamer de geur van wilde beesten is op te snuiven als een debat zo fel wordt dat de premier wankelt. De voltallige oppositie had woensdag niets liever dan die geur geroken. Zowel partijen ter linker- als ter rechterzijde vinden dat het laatste uur van het kabinet Rutte IV zo langzamerhand wel heeft geslagen.

Maar voorlopig kan minister-president Rutte opgelucht ademhalen en is er van een wildebeestengeur absoluut geen sprake als woensdagavond het einde nadert van het debat over de verkiezingsuitslag van 15 maart. Tevreden kijkt Mark Rutte om zich heen. Hij staat hier nog wel even, hoe hard de oppositie ook aan zijn stoelpoten zaagt.

Toch zijn de verwijten aan hem en zijn vicepremiers Sigrid Kaag (D66), Wopke Hoekstra (CDA) en Carola Schouten (CU) fors. De rode draad is dat het kabinet maar geen knopen doorhakt over hoe de problemen in het land opgelost dienen te worden. Het stikstofprobleem is daar wat de oppositie betreft slechts één voorbeeld van. ‘De coalitie heeft het vermogen om tal van problemen voor zich uit te schuiven of te verergeren in plaats van op te lossen’, zegt PvdA-leider Attje Kuiken. ‘Doe waarvoor u bent aangenomen en regeer dit land.’

‘Los het op of stap op’

Urenlang zet de oppositie alles op alles om Rutte aan het wankelen te brengen. In een poging hem dit keer niet weg te laten glibberen, hebben de oppositieleiders voorafgaand aan het debat zelfs op de kamer van Kuiken afgesproken dat ze elkaar niet zullen interrumperen. In plaats daarvan gaan alle ballen op de coalitie.

‘Meneer Rutte, regeer of stap op’, zegt GroenLinks-voorman Jesse Klaver even later. ‘Waarom zit u er nog? ', vraagt PVV-leider Geert Wilders. ‘De kiezer heeft u een donkerrode kaart gegeven. Dan moet je van het veld af.’ Ook het onafhankelijke Kamerlid Pieter Omtzigt maant het kabinet: ‘Ga regeren, doe het op een fatsoenlijke manier, of zorg dat iemand anders de kans krijgt.’ SP-leider Lilian Marijnissen vindt dat het kabinet moet ‘verdwijnen’.

Dat is niet voor niks. De coalitiepartijen VVD, D66, CDA en CU hebben bij de recente provinciale verkiezingen een ongekende nederlaag geleden – de christen-democraten verliezen daardoor binnenkort zelfs de helft van hun zetels in de Eerste Kamer. Een stevig signaal van de kiezers dat ze het kabinet ‘meer dan zat zijn’, aldus de grote winnaar, BBB-leider Caroline van der Plas.

De onvrede zit diep, denkt zij. ‘Stikstof staat voor kiezers slechts symbool voor wat er allemaal misgaat in het land. Het is te veel om op te noemen. Los het op of stap op.’

‘Het bad stroomt over’

Schijnbaar onbewogen hoort Rutte de felle kritiek urenlang aan. Intussen werken hij en de vicepremiers aan stukken op hun telefoon of laptop. De fractievoorzitters van de coalitiepartijen pareren namens hen alvast de hardste verwijten over de verwarrende stikstofdeal die de coalitie vrijdag sloot. Afgesproken is dat er voorlopig wordt doorgegaan met het huidige beleid, maar dat er op verzoek van het CDA tegen de zomer mogelijk wordt heronderhandeld over de 2030-deadline. ‘Ik ben ervan overtuigd dat dit een lastig gesprek gaat worden in de coalitie’, zegt CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma. D66-fractieleider Jan Paternotte beaamt dit door te stellen dat zijn partij alleen akkoord kan gaan met een andere deadline als het CDA kan aantonen dat de stikstofdoelen dan óók bereikt kunnen worden. ‘Voor ons is niet zichtbaar hoe het CDA dat wil doen.’

Maar verder dan dit laten de coalitiepartijen zich niet uit elkaar spelen. Ook premier Rutte werpt alle suggesties dat er grote meningsverschillen zouden zijn in de coalitie verre van zich. ‘We zijn het er alle vier over eens dat het te traag gaat op dit moment’, zegt Rutte. ‘Het bad stroomt over.’ Alleen over de deadline verschillen ze mogelijk van mening, beaamt hij, al moet het CDA nog beslissen of dat echt zo is.

Vaart maken

Het kabinet gaat dit voorjaar boter bij de vis leveren, belooft Rutte. De budgetten voor uitkoopregelingen voor boeren komen zo snel mogelijk. Provincies die voorschotten willen, krijgen die. Hij is er intussen van overtuigd dat de provincies – net als de coalitie – vaart willen maken met stikstofreductie, ook na de overwinning van de BBB. ‘Omdat ze allemaal problemen hebben met het bouwen van huizen en het aanleggen van wegen.’

Het is de verdediging die alle vier de regeringspartijen hebben gekozen en waar ze zich het hele debat aan houden. Daarbij geldt de wet die vaak opgaat op het Binnenhof: verdeelde coalities zijn geneigd de rijen te sluiten zodra de oppositie erbij komt staan roepen dat het zo niet langer kan. Rutte IV geeft daarvan op deze woensdag een feilloze demonstratie.

Een wankelende premier, waarvan de oppositie zich zoveel had voorgesteld, is nergens te bekennen.