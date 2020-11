Regeringsleger Ethiopië dreigt met ‘genadeloze’ aanval: half miljoen burgers in vuurlinie

Vluchtelingen uit de Tigray regio ontvangen hulpgoederen in Soedan. Beeld AP

De uiterst gespannen situatie bij Mekelle volgt op drie weken van gewapend conflict in minder dichtbevolkte delen van Tigray. De regering van de Ethiopische premier Abiy Ahmed lanceerde op 4 november een offensief in het noordelijk gelegen gebied, waar volgens Abiy een ‘illegaal’, opstandig deelbestuur zetelt.

Geen genade

Zondagavond gaf Abiy het bestuur, dat in Mekelle het hoofdkwartier heeft, nog 72 uur de tijd om zich over te geven. De legerleiding van Abiy waarschuwde inwoners van Mekelle dat zij ‘geen genade’ hoeven te verwachten als zij zich niet tijdig uit de voeten maken.

De leider van Tigray zegt op zijn beurt dat de mensen in zijn stevig bewapende regio ‘bereid zijn om te sterven’. Volgens deze leider, Debretsion Gebremichael, is de centrale regering van Ethiopië schuldig aan een heksenjacht op de inwoners van Tigray, die ongeveer 6 procent van de meer dan 100 miljoen Ethiopiërs uitmaken. Maar waarschijnlijk hebben lang niet alle inwoners van Tigray er zin in om door hun regiobestuur, dat uit geharde ex-rebellen bestaat, bij een bloedig gevecht te worden betrokken.

Oorlogsmisdaden

In een poging om een bloedbad te voorkomen, waarschuwde de VN-gezant voor mensenrechten, Michelle Bachelet, dinsdag beide kampen: volgens Bachelet riskeert zowel het regeringsleger als de Tigrese top zich schuldig te maken aan oorlogsmisdaden als er rond de burgers in Mekelle een ware veldslag uitbreekt. Internationaal is veel zorg geuit over de mogelijke aanval op de stad.

De gevechten van de voorbije weken in Tigray hebben waarschijnlijk reeds honderden mensenlevens gekost, al is het moeilijk om neutrale informatie te krijgen. Telefonie en internet zijn deels platgelegd. Berichten komen vooral van de strijdende partijen zelf. De Ethiopische mensenrechtencommissie - een overheidsorgaan - zei dinsdag dat Tigrese militanten twee weken geleden maar liefst zeshonderd niet-Tigreërs hebben gedood tijdens een massale wraakoefening in een stadje met de naam Mai Kadra, in Tigray. Het bestuur van Tigray heeft herhaaldelijk gezegd niet verantwoordelijk te zijn voor moordpartijen.

Steeds meer burgers proberen om uit het conflictgebied weg te komen, meer dan veertigduizend vluchtelingen zijn inmiddels vanuit Tigray de grens met Soedan overgestoken. Hulpverleners waarschuwen voor een tekort aan opvangplekken. In de komende dagen en weken worden nog meer vluchtelingen verwacht.