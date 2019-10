Regering-Trump verbiedt getuigenis in afzettingsonderzoek, Democraten gaan over tot dagvaarding

Trump wordt ervan verdacht dat hij zijn Oekraïense ambtgenoot in een telefoongesprek onder druk heeft gezet om een onderzoek te starten naar de democratische presidentskandidaat Joe Biden en diens zoon Hunter.

Sondland zou dinsdag worden ondervraagd door een commissie van het Huis van Afgevaardigden. Hij is degene die samen met Kurt Volker, de Amerikaanse afgezant voor Oekraïne, een verklaring voor Zelensky heeft opgesteld, met daarin de belofte dat Biden en zijn zoon zouden worden onderzocht. Zelensky heeft deze verklaring nooit ondertekend. Eind vorige maand diende Kurt Volker plotseling zijn ontslag in.

I would love to send Ambassador Sondland, a really good man and great American, to testify, but unfortunately he would be testifying before a totally compromised kangaroo court, where Republican’s rights have been taken away, and true facts are not allowed out for the public....