Regering Trump kondigt verbod aan op e-sigaretten met extra smaakjes

Een winkel voor e-sigaretten in Los Angeles. Beeld AFP

Trump verklaarde in het Witte Huis min of meer de oorlog aan de snelgroeiende industrie van e-sigaretten. ‘We hebben een nieuw probleem, en het heet vapen’, zei hij tegen aanwezige journalisten. ‘We zullen flink moeten ingrijpen. Mensen gaan dood door het gebruik van e-sigaretten. We kunnen niet toestaan dat onze jeugd hierdoor aangetast wordt.’

De minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, Alex Azar, sloot zich daarbij aan. Hij zei dat uit nieuwe data blijkt dat vijf miljoen Amerikaanse tieners inmiddels e-sigaretten dampen. ‘Dit is buitengewoon schadelijk voor onze kinderen’, aldus Azar. ‘Een complete generatie van kinderen loopt het risico op een nicotineverslaving vanwege de aantrekkelijkheid en verkrijgbaarheid van deze producten.’

Bij de e-sigaret wordt een vloeistof, e-liquid, verdampt. De sigaret bevat geen tabak, maar wel nicotine. Een deel van de aantrekkelijkheid van het vapen zit hem voor jongeren in de hoeveelheid smaakjes die verkrijgbaar zijn. Die gaan van aardbei en crème brûlée tot munt, snoep, kauwgom en alcohol. Maar straks niet meer. De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) werkt aan nieuwe richtlijnen. Daarna gaat de overheid handhaven. Alleen e-sigaretten met tabakssmaak zijn dan nog verkrijgbaar.

De maatregel komt niet geheel uit de lucht vallen. De Amerikaanse media staan de laatste tijd bol van de waarschuwende berichten over de gezondheidsrico's. In de afgelopen weken zijn door Amerikaanse artsen zes sterfgevallen in verband gebracht met het gebruik van e-sigaretten. Ook wordt er onderzoek gedaan naar 450 ziektegevallen die uit het dampen zouden voortkomen. Patiënten hebben moeite met ademhalen en last van andere kwalen.

Naar aanleiding van die berichten is ook de First Lady, Melania Trump, actief ten strijde getrokken tegen de e-sigaret. Eerder deze week liet ze op Twitter weten er alles aan te willen doen de jeugd te willen behoeden voor het dampen. Tijdens de persconferentie van woensdag zei het presidentiële echtpaar zich zorgen te maken over ‘onschuldige kinderen’, onder wie hun 13-jarige zoon Barron Trump.

Lees ook: waarom de Britse overheid wél gelooft in het gebruik van e-sigaretten (als alternatief voor het roken). En: hoe het merk Juul de afgelopen twee jaar op stormachtige wijze bijna de gehele Amerikaanse e-sigarettenindustrie naar zich toe wist te trekken.