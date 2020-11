Regering-Trump: geen bewijs dat buitenlandse partij verkiezingen manipuleert

Een vrouw brengt haar stem uit op een elektronische stemmachine op verkiezingsdag. Beeld Reuters

‘We hebben geen aanwijzingen dat een buitenlandse actor erin is geslaagd tijdens deze verkiezingen het stemproces te beïnvloeden of te manipuleren’, verklaarde Chad Wolf van Homeland Security tijdens een online persconferentie. Geruchten over buitenlandse beïnvloeding plagen de verkiezingscampagne al maanden.

De zorgen gaan terug tot de vorige verkiezingen van 2016 toen Russische hackers online tienduizenden emails in omloop brachten om de stemresultaten van Hillary Clinton naar Donald Trump te verleggen. Hoewel er ook dit jaar diverse pogingen zouden zijn gesignaleerd van Russische, Chinese en Iraanse kant om Amerikaanse kiezers te bespioneren, zijn die volgens het ministerie van binnenlandse veiligheid altijd kleinschalig gebleven.

Robocalls

De FBI en het US Federal Communications Commission’s Enforcement Bureau onderzoeken intussen berichten over mysterieuze geautomatiseerde ‘robocalls’ die mensen oproepen om vooral thuis en gezond te blijven en niet te gaan stemmen. The Washington Post meldde dinsdag dat een niet nader genoemde robocaller afgelopen weken naar schatting 10 miljoen neptelefoontjes met die strekking heeft gepleegd.

Het gaat om zeker twee geautomatiseerde telefooncampagnes waarvan bron en doel onduidelijk zijn. Beide spamtelefonades roepen mensen op thuis te blijven, maar slechts een van de twee noemt stemmen.

Volgens RoboKiller, een organisatie die actievoert tegen telemarketing en belspam, zijn de telefoontjes in de afgelopen 11 maanden miljoenen keren geplaatst, maar ging de frequentie dinsdag extreem omhoog. Honderdduizenden kiezers moeten de telefoontjes ontvangen hebben. Ze werden onder meer gemeld in North Carolina, Massachusetts en swingstates als Florida en Iowa. Met name veel zwarte kiezers kregen ze.

Mislukt

In de overwegend zwarte stad Flint in Michigan werden robocalls gerapporteerd die mensen opriepen ‘morgen te gaan stemmen’ vanwege lange rijen voor de stembureaus. ‘Dit is overduidelijk NEP en een poging kiezers te intimideren’, waarschuwde openbaar aanklager Dana Nessel op Twitter. ‘Trap er niet in.’ Telefoonspam is sinds lang een probleem in de VS. Alle pogingen de spam aan banden te leggen zijn tot nu toe mislukt.

De verkiezingsdag verliep dinsdag verder grotendeels zonder problemen. Aanvankelijk waren er wat technische problemen in Georgia, waar in sommige stembureaus de computers eruit lagen. Volgens lokale media werden daar voorlopige papieren stembiljetten verspreid, zodat kiezers nog steeds konden stemmen.

Een federale rechter gelastte het Amerikaanse staatspostbedrijf USPS dinsdag om per direct achtergebleven briefstembiljetten op te sporen in zijn postlocaties en af te leveren in belangrijke swingstates als Pennsylvania en Florida. Het gaat onder meer om delen van New England, South Carolina, Colorado, Arizona, Alabama en Wyoming, als ook om de steden Atlanta, Houston, Philadelphia, Detroit en Lakeland, Florida. Veel staten tellen alleen stemmen mee die zijn binnengekomen voordat de stembureaus sluiten.