Regering-Trump bemachtigde in diepste geheim belgegevens van twee Congresleden

Donald Trump. Beeld AP

Dit bevestigt het tweetal, dat tot voor kort niets wist van de actie, na een publicatie van The New York Times. Het is zeer ongebruikelijk dat de Amerikaanse overheid in het kader van een onderzoek naar het lekken van vertrouwelijke informatie de telefoongegevens van parlementariërs in beslag neemt.

Justitie ging hiertoe over in 2017 en 2018 om erachter te komen hoe onder andere informatie over het Rusland-onderzoek, naar de mogelijke contacten tussen de Trump-campagne en Moskou, bij de media belandde. De Congresleden om wie het gaat, zijn Democraten, waaronder Adam Schiff. Ten tijde van het Rusland-onderzoek was hij de belangrijkste Democraat in de Inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden. Schiff, een groot tegenstander van Trump, is nu voorzitter van diezelfde invloedrijke commissie.

De tweede betrokken Democraat is Eric Swalwell, ook een commissielid. In totaal werden de telefoongegevens van zeker twaalf personen in beslag genomen, onder wie medewerkers van de Congresleden en familieleden. Apple stelde hen pas vorige maand op de hoogte dat de metadata van hun telefoons was overgedragen aan Justitie. Aanklagers hadden het bedrijf een zwijgplicht opgelegd die begin dit jaar afliep.

Rep. Adam Schiff called for an inspector general investigation of the Trump Justice Department after a report said that his phone records had been seized — what he condemned as a “terrible abuse of power” https://t.co/gSOLxuvzAd — POLITICO (@politico) 11 juni 2021

Agressieve methoden

De informatie die Justitie in handen kreeg, betrof geen e-mails, berichten en foto’s. De actie leverde overigens niets op, omdat uit de telefoongegevens niet bleek dat de congresleden en andere betrokkenen informatie hadden doorgespeeld. Schiff, die ook een belangrijke rol speelde bij de impeachmentprocedure van Trump, eist nu een onafhankelijk onderzoek naar de agressieve methoden die de aanklagers toepasten.

Volgens de Democraat maakt deze kwestie opnieuw duidelijk hoe Trump het ministerie van Justitie misbruikte ‘om achter tegenstanders aan te gaan’. ‘Dit ongegronde onderzoek is opnieuw een voorbeeld van hoe Trump op corrupte wijze Justitie gebruikte als wapen’, twitterde Schiff. De jacht op de ‘lekkers’ startte onder toenmalig minister Jeff Sessions, op wiens functioneren de president veel kritiek had, en werd later voortgezet onder zijn opvolger William Barr. Deze toonde zich op het ministerie een bondgenoot van Trump.

In de afgelopen weken werd bekend dat het ministerie ook het vizier had gericht op journalisten van The Washington Post, The New York Times en CNN om achter de bronnen van hun verhalen te komen. Zo wisten aanklagers met behulp van een dagvaarding de belgeschiedenis van verslaggevers van The Washington Post in handen te krijgen. Deze justitiële actie tegen de media is ook vrij ongebruikelijk, omdat het ministerie dit alleen doet als alle andere pogingen en methoden op niets zijn uitgelopen.

Breaking News: Hunting leakers, the Justice Department under the Trump administration took the extraordinary step of subpoenaing lawmakers’ communications records. https://t.co/spBnFO2mv7 — The New York Times (@nytimes) 11 juni 2021

‘Absoluut verkeerd’

CNN droeg een klein deel van de e-maillogs van defensieverslaggever Barbara Starr over, nadat aanklagers tienduizenden logs hadden opgeëist. De omroep vocht een halfjaar tegen de dagvaardingen, maar mocht hierover niets naar buiten brengen omdat hun advocaten ook een zwijgplicht was opgelegd. Justitie wist in 2017 ook de telefoongegevens van vier verslaggevers van The New York Times in handen te krijgen.

Aanklagers probeerden verder de e-maillogs van de vier journalisten te bemachtigen via Google. Dit gebeurde in de laatste weken van de regering-Trump, maar de pogingen gingen kort door toen Joe Biden het Witte Huis betrok. Google verzette zich tegen de dagvaardingen. Het ministerie stelde een handvol topbestuurders van de krant onlangs op de hoogte dat het de mailgegevens van de journalisten in handen probeerde te krijgen.

Deze topfunctionarissen werd ook een zwijgplicht opgelegd met behulp van een rechter. Zij mochten zelfs de hoofdredacteur niet op de hoogte stellen over wat er gaande was. Het ministerie gaf uiteindelijk de strijd om de e-mailinformatie op. Bidens woordvoerder Jen Psaki zei dat niemand in het Witte Huis op de hoogte was van deze recente actie tegen The New York Times.

De uitgever van de krant, A.G. Sulzberger, hekelde vorige week het in beslag nemen van de belgegevens van de vier journalisten. ‘Een gevaarlijke inbreuk op de persvrijheid in dit land’, aldus Sulzberger in een memo aan het personeel. Biden nam vorige maand afstand van de praktijken tegen journalisten door het ministerie onder Trump. ‘Absoluut verkeerd’, zo noemde hij het in beslag nemen van de belgegevens.