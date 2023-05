Regering stelt chemieconcern 3M aansprakelijk voor ernstige vervuiling in de Westerschelde

16-6-2021, Belgie, ZwijndrechtBewoners in het Vlaamse Zwijndrecht en omgeving is gevraagd geen eieren meer te eten van eigen kippen, vanwege pfas-vervuiling. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De fabriek in het Vlaamse Zwijndrecht, op zo’n 10 kilometer van de provincie Zeeland, heeft jarenlang schadelijke chemicaliën in de Schelde geloosd die bekendstaan onder de verzamelnaam pfas. Deze moeilijk afbreekbare stoffen, die schade aan gezondheid en milieu kunnen veroorzaken, zijn zo ook naar de Westerschelde gespoeld. Minister Harbers wil dat de vervuiler zelf opdraait voor de hierdoor geleden schade.

Vorig jaar adviseerde het RIVM zo min mogelijk vis, garnalen en schelpdieren uit de Westerschelde te eten vanwege de opeenhoping van pfas in deze dieren. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld garnalenvissers hun waar niet meer kwijt, aldus een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Inmiddels hebben 28 Zeeuwse ondernemers zich gemeld bij een speciaal loket van de provincie met schade die ze hebben geleden door pfas.

Claims van deze ondernemers variëren van enkele duizenden euro’s tot miljoenen. Een van hen is een campingeigenaar in wiens meer gasten niet meer mogen zwemmen. Dat heeft hem veel klandizie heeft gekost, aldus de woordvoerder. Naast economische en ecologische schade verwacht het ministerie onder meer kosten door het afgraven van verontreinigd slib en het monitoren van vervuiling.

Niet de enige fabriek

Harbers wil dat 3M zijn aandeel in deze schade betaalt. Hoe groot dat aandeel is, moet nog worden vastgesteld: 3M is niet de enige fabriek waarvan pfas in de Westerschelde terechtkomt. Volgens het ministerie is de bijdrage ‘groot’, maar moet onderzoek uitwijzen welk percentage van de schade de Staat aan het concern kan toeschrijven.

Het ministerie kan vervolgens proberen een akkoord met het bedrijf te bereiken of het in de rechtszaal uit te vechten: Harbers weegt zijn opties nog. Hij schrijft te zijn uitgenodigd voor een gesprek met 3M en wil hierbij de aansprakelijkheidsstelling bespreken.

Ook wil hij samen optrekken met Vlaanderen in het verhalen van schade. Daar stelde een onderzoekscommissie van het Vlaamse parlement 3M vorig jaar verantwoordelijk voor de bodemvervuiling met pfas in Zwijndrecht. De Belgische deelstaat sloot daarop een akkoord met het chemieconcern, die hierin 571 miljoen euro toezegde, grotendeels bedoeld voor het opruimen van vervuilde grond. Ook accepteerde het bedrijf de strengere normen die de Vlaamse regering wilde opleggen.

Het bedrijf kan daarbij ook geld kwijtraken aan schadevergoedingen voor omwonenden. Vorige week besloot een rechter in Antwerpen dat 3M een Vlaams gezin met twee schoolgaande kinderen in totaal 2.000 euro moet betalen vanwege hoge pfas-waarden in hun bloed. Dat maakt de weg vrij voor andere omwonenden om ook een schadevergoeding te eisen: in Vlaanderen werden in 2021 bij een bloedonderzoek onder 800 omwonenden bij 9 van de 10 te hoge pfas-waarden aangetroffen.

Stoppen met productie

3M laat in een reactie weten graag met het kabinet in gesprek te gaan over de ‘pfas-situatie in de Westerschelde’ en wijst erop dat het eind 2025 wereldwijd wil stoppen met de productie van de vervuilende chemicaliën. Volgens persbureau Bloomberg kunnen rechtszaken hierover de multinational in totaal meer dan 30 miljard euro kosten.

Het komt niet vaak voor dat de Nederlandse regering een bedrijf aansprakelijk stelt voor de gevolgen van vervuiling. Een ander voorbeeld is de reder achter vrachtschip MSC Zoe, dat in 2019 meer dan driehonderd containers verloor in het waddengebied, waardoor grote hoeveelheden van zijn lading de zee vervuilden. De reder betaalde uiteindelijk bijna 3,5 miljoen euro.

Waarom bijvoorbeeld Chemours in Dordrecht dan niet aansprakelijk stellen, wiens pfas-uitstoot de grond dusdanig heeft vervuild dat het eten van groenten uit moestuintjes binnen een straal van een kilometer wordt afgeraden? Dat komt ‘doordat we niet vinden dat Chemours onrechtmatig heeft gehandeld’, zegt de woordvoerder van Infrastructuur en Waterstaat.

Nadat duidelijk werd hoeveel schade de pfas-uitstoot veroorzaakte, heeft het bedrijf de uitstoot sterk teruggebracht, al wil het ministerie wel dat dit nog verder daalt. ‘Daar willen wij niet het etiket onrechtmatig op plakken. De lozingen van 3M, daarentegen, zijn wat ons betreft buiten de perken.’