Regering Nieuw-Zeeland is het eens over aanscherpen wapenwet

Kort daarna maakte de politiecommissaris van Christchurch bekend dat Brenton Tarrant de enige schutter was. Of hij werd geholpen met de voorbereiding, moet nog worden onderzocht.

De man, die vrijdag 50 mensen doodschoot in twee moskeeën, heeft vier wapens online gekocht bij een wapenwinkel in Christchurch. Dat zegt de eigenaar van deze winkel. Het zou echter niet gaan om de wapens die zijn gebruikt bij de aanslagen. De aankopen zijn gedaan tussen december 2017 en maart 2018, en de verkoop verliep volgens de eigenaar langs alle officiële kanalen. ‘Alle verkopen zijn via een online systeem gegaan dat via de politie loopt. Daarnaast zagen we niets verdachts. Hij had gewoon een vergunning.’

Mensen leggen bloemen neer voor de slachtoffers van de aanslag in Christchurch. Beeld AFP

De politie in Australië heeft maandag twee huiszoekingen gedaan in de deelstaat New South Wales. Volgens Australische media woont in één van deze woningen de zus van Brenton Tarrant, al wil de politie dat bericht niet bevestigen. Het doel was om spullen in beslag te nemen die de Nieuw-Zeelandse politie mogelijk kunnen helpen bij het onderzoek, stond in een verklaring. De politie zegt ‘te kunnen verzekeren’ dat de huiszoekingen niet zijn gedaan vanwege een mogelijke dreiging.