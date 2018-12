Regering-Netanyahu struikelt over dienstplicht: Israël gaat vervroegd naar de stembus

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd na onenigheid binnen de regering over een nieuw wetsvoorstel rond de militaire dienstplicht. Maandag werd unaniem besloten het parlement te ontbinden en verkiezingen uit te schrijven voor 9 april.

De regering van premier Netanyahu is al maanden aan het wankelen, toch komt deze aankondiging van vervroegde verkiezingen als een verrassing. Vorige maand dreigde de regering al te vallen toen Defensieminister Avigdor Lieberman zich terugtrok uit woede over de in zijn ogen slappe respons van Israël op de raketaanvallen van de Palestijnse Hamas-beweging in Gaza. Netanyahu, die zelf verdachte is in een reeks corruptieschandalen, kon toen net verder met een uiterst krappe meerderheid van 61 van de 120 zetels.

Nu is de coalitie alsnog gestruikeld doordat er onvoldoende steun was in het parlement voor een wetsvoorstel dat de vrijstelling van militaire dienstplicht voor ultra-orthodoxe joden zou verlengen. De vrijstelling voor ultra-orthodoxe joden is al jaren een doorn in het oog van meer progressieve Israëliërs.

De verkiezingen stonden aanvankelijk gepland voor november 2019. Ze vinden nu dus zeven maanden eerder plaats. Ondanks de corruptieschandalen is de 69-jarige Netanyahu met zijn Likudpartij volgens de peilingen nog steeds de gedoodverfde winnaar.