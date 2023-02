Regering-Modi heeft ‘niets te verbergen’, maar de Indiase premier blijft angstvallig stil over de Adani-affaire

Activisten van de Communistische Partij van India demonstreren in Mumbai tegen de regering. Ze roepen op tot een onderzoek naar fraude bij de Adani Group, het grootste conglomeraat van het land. Beeld ANP / AFP

Geen betere voorspeller dan George Soros. De financiële val van de Adani Group, het zakenimperium van de Indiase multimiljardair Gautam Adani, zal de greep van premier Narendra Modi op de Indiase politiek verzwakken en de deur openen voor broodnodige institutionele hervormingen, zo liet de 92-jarige financier en filantroop vrijdag op de veiligheidsconferentie in München optekenen door The Financial Times. Modi en Adani zijn ‘nauwe bondgenoten’, zei Soros. ‘Hun lot is met elkaar verbonden.’

Soros legt de vinger op de zere plek. De Adani Group, een ondoorzichtig conglomeraat dat onder meer actief is in kolenmijnen, haventerminals en vliegvelden, kwam vorige maand in grote problemen nadat de Amerikaanse shortseller Hindenburg Research het in een rapport beschuldigde van megafraude. Adani zou de koersen van dochterbedrijven via geheime offshore-fondsen opdrijven en schulden verdonkeremanen. Het leidde niet alleen tot een enorme koersval (Adani zelf tuimelde uit de top-20 van superrijken), maar dreigt nu ook politieke gevolgen te krijgen.

Indiase oppositiepartijen eisten vorige week een onderzoek naar de nauwe banden tussen Adani en Modi, door de partijen bestempeld als ‘crony capitalism’. De twee – beiden afkomstig uit de westelijke deelstaat Gujarat, de een selfmade tycoon, de ander een selfmade hindoe-nationalistische populist – zouden elkaar twee decennia lang de bal hebben toegespeeld. Zo zou Adani onder meer bevoordeeld zijn bij overheidsopdrachten, waardoor de Adani Group nu sleutelposities heeft in energie, transport en infrastructuur.

Reacties op het rapport

Allemaal valse aantijgingen, zei de Indiase minister van Binnenlandse Zaken Amit Shah vorige week dinsdag: de regering-Modi heeft niets te verbergen of te vrezen en als de oppositie bewijs van gesjoemel heeft, moet ze maar naar de rechter stappen. Voor de zekerheid werd de zitting van het parlement twee dagen opgeschort en werden tweehonderd leden van de Congrespartij gearresteerd toen ze een protestactie hielden tegen Adani.

De Adani-rel komt voor premier Modi ongelegen. Vooral gezien de aanloop naar meerdere deelstaatverkiezingen dit jaar en de algemene verkiezingen volgend jaar, waarin Modi een derde ambtstermijn hoopt binnen te slepen. Maar ook internationaal kan er schade zijn. India is dit jaar voorzitter van de G20 en is de komende dagen gastheer van een grote financiële top in Bangalore over steun aan arme landen die getroffen zijn door de pandemie en de economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne.

De reactie in Delhi op Soros’ opmerkingen was vrijdag dan ook furieus. Smriti Irani, minister van Vrouwen- en Kinderzaken en lid van Modi’s Bharatiya Janata-partij (BJP), beschuldigde Soros er zelfs van te proberen de Indiase democratie te ondermijnen met zijn suggestie dat Adani’s problemen de positie van Modi zouden schaden. Ze voegde eraan toe dat India buitenlandse machten al eerder heeft weerstaan, en dat ook nu zal doen.

De Indiase autoriteiten zijn intussen in reactie op de Adani-affaire wel in actie gekomen. De Securities and Exchange Board of India (Sebi), de Indiase beurswaakhond, buigt zich zowel over de beschuldigingen van Hindenburg als over verdachte aandelentransacties rondom de publicatie van het Adani-rapport. Het Indiase Hooggerechtshof tuigt in opdracht van de regering een commissie op die de ‘waarachtigheid’ van de aantijgingen van Hindenberg Research, en de rechtmatigheid van zijn shortposities zal onderzoeken (de shortseller verdient goud aan de val van Adani).

Miljardenverlies

De politieke bemoeienis komt mede voort uit zorgen over de mogelijke gevolgen voor Indiase banken en grote (ook buitenlandse) beleggers die fors in de Adani Group hebben geïnvesteerd en door de koersval in problemen kunnen komen. Adani’s bedrijf moest eerder deze maand al een aandelenemissie van 2,5 miljard dollar terugtrekken. Adani onderhandelt nu met Abu Dhabi’s International Holding Corporation, een beleggingsvehikel van de koninklijke familie van het emiraat, over een cruciale kapitaalinjectie.

De zeven beursgenoteerde bedrijven binnen de Adani Group verloren sinds de publicatie van het Hindenburg-rapport al bijna 125 miljard dollar aan beurswaarde. De Adani Group benadrukte dinsdag dat zijn bedrijven geen herfinancieringsrisico lopen of op korte termijn met liquiditeitsproblemen te maken zullen krijgen, omdat er binnen afzienbare tijd geen schulden moeten worden afgelost. De netto schuld van vlaggenschip Adani Enterprises zou zo’n 3,12 miljard dollar bedragen. De totale netto schuld van alle Adani-bedrijven zou circa 23,66 miljard dollar zijn.

De Adani Group ontkent alle beschuldigingen van Hindenburg Research categorisch, publiceerde een uitvoerige repliek van 413 pagina’s (waarin ook gesproken werd van een ‘aanval op India zelf’) en kondigde juridische stappen tegen Hindenburg aan. Vorige week gelastte het bedrijf accountancyconcern Grant Thornton wel om een aantal van zijn dochterbedrijven door te lichten. Buitenlandse financiële toezichthouders doen voor zover bekend nog geen onderzoek naar de zaak.

Het lijkt er intussen nog niet op dat premier Modi electoraal last heeft van de affaire. Blijkens de laatste peiling staat de overgrote meerderheid van de Indiërs nog vierkant achter hun grote leider, die de naam Adani zelf al wekenlang niet noemt. ‘De zegeningen van de 1,4 miljard inwoners van dit land zijn mijn bescherming, en die kun je niet vernietigen met leugens en scheldwoorden’, zei Modi vorige week in het Indiase parlement.