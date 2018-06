Regering Jordanië, oase van rust in de regio, wankelt door protest tegen belastingverhoging

Ineens wankelt de regering in Jordanië, doorgaans een oase van rust in het onstuimige Midden Oosten. Inwoners protesteren tegen een belastingverhoging.

Tijdens een protest in Amman tegen de voorgenomen belastingverhoging wordt een demonstrant afgevoerd door de politie. Foto EPA

Mogelijk later maandag al zal de koning van Jordanië, Abdullah II, de premier Hani Mulki vragen om af te treden, zo stelt het Arabische tv-station Al Jazeera. Honderden demonstranten verzamelden zich de afgelopen dagen bij het paleis van de premier, terwijl ze slogans schreeuwden als ‘Wij komen’ en ‘Einde oefening, regering van dieven’ .

In veel Arabische landen zijn politieke protesten aan de orde van de dag, maar niet in Jordanië, een van de weinige landen in de regio waar bijna nooit iets gebeurt. Jordanië is een trouwe partner van het Westen in de strijd tegen terreurgroepen als IS en weet politieke ophef doorgaans vakkundig in de kiem te smoren.

Aanleiding voor de onverwachte ophef is een voorstel om de belastingen te verhogen, gecombineerd met het verhogen van prijzen voor benzine tijdens de ramadan. Volgens de regering zijn de maatregelen nodig om de Jordaanse staatsschuld te saneren. Jordanië heeft het economisch moeilijk door onder meer een toestroom aan vluchtelingen uit buurland Syrië.

Maar de wet raakt ook de Jordaanse middenklasse in de portemonnee. Die heeft het nu al niet breed: de hoofdstad Amman is een van de duurste Arabische steden om te wonen. Vandaar dat Jordaniërs nu iets doen wat hier normaal als bijna ongehoord geldt: protesteren. Het parlement wil dat de wet wordt ingetrokken.

Woensdag is een massale demonstratie gepland in Amman met naar verwachting een half miljoen deelnemers. Koning Abdullah heeft het laatste woord in de Jordaanse politiek en liet vaker de regering vervangen om onrust in de kiem te smoren.