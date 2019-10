Regering-Johnson zoekt alternatieve route naar verkiezingen

Johnson bezoekt een school in het zuiden van het land. Beeld AFP

De Schotten en Liberaal-democraten hebben gezegd een alternatieve route naar verkiezingen te steunen, maar Downing Street heeft moeite met de voorwaarden die deze oppositiepartijen stellen.

Zo belooft ook deze maandag weer een dag vol verwikkelingen en intriges te worden in het Brexitdossier. Het Lagerhuis komt in de middag bijeen. Dan zal Johnson voor de derde keer aansturen op verkiezingen. Zondagavond leek de Labour-partij dat plan nog steeds niet te zullen accepteren. Zonder de grootste oppositiepartij heeft de premier niet de stemmen die nodig zijn.

Officieel verschuilen de sociaal-democraten zich achter het argument dat de kans op een No Deal-Brexit nog steeds aanwezig is, maar het vermoeden bestaat dat de ware reden de opiniepeilingen zijn. Zoals het er nu uitziet, krijgt Johnson 40 procent van de stemmen, terwijl Jeremy Corbyns Labour niet verder komt dan 24 procent. De EU-gezinde Liberaal-democraten schommelen rond de 15 procent.

Labour omzeilen

Johnson heeft een manier om Labour te omzeilen. Wanneer hij een speciale verkiezingswet opstelt, is er een simpele meerderheid nodig. Die kan hij ook behalen zonder de steun van de grootste oppositiepartij. Nadeel is dat zo’n wetsvoorstel te amenderen valt. De Schotten en Liberaal-democraten zijn bereid zo’n wet te steunen, en op 9 december de stembussen te openen, maar willen dan via zo'n amendement afdwingen dat minderjarigen en EU-burgers ook een stem krijgen.

Zo’n voorwaarde zal in het voordeel werken van de EU-gezinde en progressieve partijen. De Conservatieve partijvoorzitter James Cleverly noemde het voorstel een ‘gimmick’, temeer omdat er niet genoeg tijd is om het kiesregister in zes weken tijd aan te passen. Toch kijkt Downing Street met interesse naar deze alternatieve route, waarbij het de oppositiepartijen tegemoet wil komen met andere garanties.

Uitsluiten No Deal

Dat kan bijvoorbeeld gaan over het uitsluiten van een No Deal. Wanneer er maandag weer geen duidelijkheid komt over verkiezingen, is het de vraag wat Brussel gaat doen. Emmanuel Macron is gekant tegen weer lang uitstel en wil de Britten slechts een paar weken geven om een oplossing te vinden. Dat Franse president heeft steun van Johnson, die het parlement wil dwingen zijn akkoord te steunen.

De Liberaal-democraten en een groot deel van Labour gokken nog steeds op een nieuw referendum. Bij de organisatie die daar campagne voor voert, de People’s Vote-campaign, is een kleine burgeroorlog uitgebroken over de vraag of de campagnegroep zich expliciet moet uitspreken voor het EU-lidmaatschap. Met name vertrouwelingen van oud-premier Tony Blair willen dat.