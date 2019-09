Regering Johnson hijst witte vlag: wet tegen No Deal-Brexit moet maandag rond zijn

Houses of Parliament. Beeld EPA

Op die manier is de wet klaar voordat het parlement dinsdag voor vijf weken wordt verdaagd. Aanvankelijk bestond de vrees dat de Conservatieven zouden proberen het wetsvoorstel te saboteren door eindeloos door te gaan met debatteren. Kennelijk besloot premier Johnson echter dat het geen zin meer had om zich te verzetten tegen het wetsvoorstel dat hij voortdurend als een ‘capitulatie-wet’ betitelde.

Volgens Johnson ondermijnt het parlement met het uitsluiten van een No Deal-Brexit zijn onderhandelingspositie tegenover de Europese Unie. Maar volgens de oppositie vinden er in feite geen echte onderhandelingen plaats met Brussel en stuurde Johnson aan op een vertrek uit de EU zonder een akkoord. Volgens het wetsvoorstel moet Johnson Brussel om drie maanden uitstel van de Brexit vragen, als er op 19 oktober geen akkoord met de EU is. Daarover wordt op 17 en 18 oktober vergaderd.

In twee dagen heeft premier Johnson nu drie nederlagen geleden. Eerst slaagde de oppositie er met steun van een groep rebellen uit de Conservatieve partij in de agenda van het parlement over te nemen, vervolgens moest hij toezien hoe het Lagerhuis de wet tegen een No Deal aannam en daarna sneuvelde zijn voorstel om vervroegde verkiezingen uit te schrijven.

Vervroegde verkiezingen

Johnsons kantoor kondigde donderdagochtend aan dat de premier zich donderdag rechtstreeks tot het volk zal richten om steun te vragen voor vervroegde verkiezingen. Daarmee wil Johnson een nieuw mandaat krijgen om de Brexit alsnog door te drukken. Zijn kantoor beklemtoonde nog eens dat Johnson niet van plan is de EU om uitstel te vragen in plaats van de nu vastgelegde vertrekdatum van 31 oktober.

Labour-leider Jeremy Corbyn heeft zelf steeds op verkiezingen aangedrongen in de hoop dat hij erin zou slagen de Conservatieven te verslaan, maar ging woensdag toch niet in op Johnsons voorstel nieuwe verkiezingen te houden. De oppositie was bang dat Johnson de verkiezingen over 31 oktober zou heen tillen, zodat de Brexit dan al een voldongen feit zou zijn.

Corbyn lijkt nu wel bereid op korte termijn verkiezingen te houden, op voorwaarde dat de wet tegen een No Deal-Brexit er helemaal door is. Anderen in zijn partij willen langer wachten en Johnson op die manier dwingen uitstel te vragen van de EU. Zij hopen daarmee verdeeldheid in het pro-Brexit kamp te zaaien, waardoor de kansen van Johnson op een verkiezingszege afnemen.