Regering Israël onderzoekt illegale inzet spionagesoftware Pegasus in eigen land

Het gebouw van de NSO Group in de Aravawoestijn in Israël. De Pegasussoftware die NSO heeft ontwikkeld, is in meerdere landen ingezet om oppositiepolitici en activisten te bespioneren. Beeld Getty Images

Eerder was al gebleken dat de Israëlische autoriteiten enkele Palestijnse activisten via de Pegasus-spyware in de gaten hielden. Volgens het financiële medium Calcalist zouden ook afdelingshoofden van ministeries, prominente zakenlieden en Joodse kolonisten doelwit zijn geweest van de politiehacks.

De politie zou de spyware van het Israëlische bedrijf NSO zonder toestemming van de rechter hebben ingezet. Soms was er zelfs nog geen officieel onderzoek gestart tegen de doelwitten.

De Israëlische premier Naftali Bennett noemde de beschuldigingen tegen de politie ‘zeer ernstig’. Ayelet Shaked, de minister van Binnenlandse Zaken, trok een vergelijking met de praktijken van ‘duistere regimes van de vorige eeuw’.

Impact op proces tegen Netanyahu

De onthulling kan ook problemen opleveren voor het proces tegen Netanyahu, die terechtstaat wegens corruptie. Hij zou een mediabedrijf een gunstige behandeling hebben beloofd in ruil voor positieve berichtgeving over hem.

Eén van de doelwitten van de spionage met Pegasus zou Netanyahu’s zoon Avner zijn. Ook zou de politie enkele mensen hebben afgeluisterd die in het proces tegen Netanyahu hebben getuigd. Daarnaast zou een journalist van de nieuwssite Walla, die onderdeel uitmaakte van het bedrijf waarmee Netanyahu afspraken had gemaakt, zijn gehackt door de politie.

Na de onthulling over de illegale afluisterpraktijken van de politie roken de advocaten van Netanyahu meteen hun kans. Zij eisten dat het proces wordt stilgelegd in afwachting van het onderzoek. Kort geleden speculeerden Israëlische media dat Netanyahu op het punt zou staan een deal te sluiten met de openbaar aanklager. Daarbij zou hij gedeeltelijk schuld bekennen in ruil voor een voorwaardelijke straf. Struikelblok was dat Netanyahu moest toegeven dat hij zich schuldig had gemaakt aan ‘immoreel gedrag'. Dat zou betekenen dat hij zich nog jaren buiten de politiek moet houden.

Ook in andere landen was de spyware al in opspraak geraakt, doordat was gebleken dat autoriteiten Pegasus gebruiken om politieke tegenstanders, journalisten en activisten te bespioneren. NSO zegt dat het zich keurig aan de regels houdt en dat het niet verantwoordelijk is voor de manier waarop zijn afnemers de Pegasus-software inzetten. Volgens het bedrijf levert het de software alleen aan regeringen in het kader van de strijd tegen terrorisme of de georganiseerde misdaad.