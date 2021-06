Regering Israël brengt coronamaatregelen terug, maar wil geen nieuwe lockdown

Op de markt in Jeruzalem op 1 juni, toen er in Israël werd versoepeld. Sommige van de coronamaatregelen keren terug. Beeld AFP

Nu er meer dan 100 nieuwe gevallen per dag worden gemeld, moeten Israëliërs binnen weer mondkapjes dragen, en worden de regels om het land in te mogen, fors aangescherpt. Vanaf 1 juli zouden er weer individuele toeristenvisa worden verstrekt, maar dat is voorlopig uitgesteld tot 1 augustus. Ook de ministeriële crisiscommissie, die in Israël ook wel het ‘coronakabinet’ wordt genoemd, is door premier Naftali Bennett opnieuw aangesteld.

In Israëlische media pleiten experts zelfs voor de herinvoering van het Groene Paspoort. Hiermee kregen mensen die zijn gevaccineerd of die corona hebben gehad in Israël toegang tot bijvoorbeeld restaurants of de sportschool. Mensen zonder dat bewijs mochten er niet naar binnen. Het gebruik van het Groene Paspoort werd begin juni geschrapt, toen het aantal besmettingen sterk was gedaald.

Gay Pride

Vooralsnog voelen Bennett en zijn ministers er niet voor om het paspoort weer in te voeren. Zondag, terwijl er op de Gay Pride in Tel Aviv zeker 100 duizend mensen op straat feestten, heeft de regering zich over een pakket van maatregelen gebogen en besloten dat zij ‘maskers in plaats van restricties, en vaccinaties in plaats van een lockdown’ wil, aldus premier Bennett. ‘Er is een toename van het aantal besmettingen, maar niet van het aantal mensen dat in het ziekenhuis ligt’, zei hij. ‘We willen onze burgers maximaal beschermen, maar tegelijkertijd hun routine zo weinig mogelijk onderbreken.’

De premier richtte zich tot jongeren, en zei te weten hoezeer zij uitkijken naar de zomer. ‘Daar kunnen jullie ook van genieten’, beloofde hij. ‘Wij willen geen enkele beperking opleggen – niet op feesten, niet op reizen of wat dan ook. Maar om dat mogelijk te maken, zouden jullie jezelf vandaag nog moeten laten vaccineren.’

Eerste dosis

In Israël mogen jongeren vanaf twaalf jaar worden ingeënt, maar zij (of hun ouders) staan niet bepaald te springen. In totaal 6 procent van de 12-jarigen heeft in elk geval de eerste dosis van het Pfizer-vaccin gekregen. Bij jongeren tussen de 13 en de 15 is dat 9 procent, terwijl dat percentage bij die van 16 tot 19 jaar op 62 procent ligt.

Op dit moment zijn er in Israël 1.186 mensen besmet met het coronavirus, en dat is vijf keer meer dan midden juni. Maar het aantal mensen dat in het ziekenhuis is opgenomen blijft laag: 44, van wie er 23 ernstig aan toe zijn. In totaal zijn er in het land 840.850 besmettingen geteld, en zijn er 6.429 doden gevallen.