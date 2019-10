Regering Ecuador verlaat hoofdstad om protesten

Inheemse demonstranten arriveren op maandag in Quito, de hoofdstad van Ecuador. Beeld REUTERS

De Ecuadoraanse regering van Moreno kondigde vorige week aan te stoppen met brandstofsubsidies. Inwoners van Ecuador zijn woedend. De subsidies worden al sinds 1970 gebruikt om brandstof betaalbaar te houden. De prijzen van diesel en benzine zijn inmiddels verdubbeld.

Uit protest werden maandag drie olievelden van het nationale oliebedrijf Petroamazones EP bezet. Eén dag bezetting kost het bedrijf ruim 60 duizend olievaten, 12 procent van de totale dagelijkse productie. Inmiddels is het leger gevraagd om de beveiliging van ‘Ecuadors natuurlijke grondstoffen’ op te schroeven.

Niet alleen olievelden zijn bezet, maar ook wegen worden geblokkeerd. Tot nu zijn er zo’n 570 mensen gearresteerd. Persbureau AP meldt dat de protestacties en blokkades in sommige delen van het land kunnen leiden tot voedselschaarste en plunderingen. De kans op escalatie groeit.

Eerst domineerden transportarbeiders de protestacties, nu studenten en inheemse inwoners. Een kwart van de bevolking is inheems, zij worden door de economische maatregelen het hardst getroffen. In Ecuador moesten in het verleden drie presidenten aftreden na protesten van de inheemse bevolking, de laatste keer in 2005.

Buitenlandse schulden

De beslissing over de subsidies is onderdeel van Moreno’s plan om de Ecuadoraanse economie te hervormen. De regering wil hiermee 1,3 miljard dollar per jaar besparen. Ecuador stapt daarnaast per 1 januari 2020 uit de organisatie van olieproducerende landen OPEC om meer olie te kunnen oppompen en meer inkomsten te genereren. Deze maatregelen zijn ingevoerd vanwege grote buitenlandse schulden. Afgelopen maart keurde het Internationaal Monetair Fonds (IMF) nog een lening van 4,2 miljard dollar aan Ecuador goed.

Moreno, geflankeerd door zijn vicepresident, minister van Defensie en een aantal militaire topmannen, beschuldigde maandag op televisie de oppositie van opzet: ‘Dit is geen protest van sociale onvrede vanwege een overheidsbesluit, maar de plunderingen, vandalisme en geweld laten zien dat er een georganiseerd politiek motief is om de regering te destabiliseren.’

Hij doelt hiermee op aanhangers van zijn voorganger Rafael Correa, president van 2007 tot 2017. Samen met Correa richtte Moreno PAIS Alliance op, een socialistische partij. Onder Correa’s bewind werd er veel geld uitgegeven aan sociale voorzieningen en daalde de armoede. Moreno zet zich met zijn conservatieve economische plannen (bezuinigingen en liberalisering) af tegen zijn oud-partijgenoot en mentor.

Correa, die na beschuldigingen van corruptie vertrok naar België, liet weten niet achter de protesten te zitten en geen coup te plannen. Wel pleit hij voor nieuwe verkiezingen en sluit hij een terugkeer in de politiek niet uit.

Woensdag staat een grote protestactie gepland. Inheemse organisatie CONAIE verwacht meer dan 20 duizend mensen. Ecuador heeft gezegd open te staan voor internationale bemiddeling.