Regering bouwt Litouwen maandag om tot één grote concertzaal

Net als andere Europese landen versoepelt Litouwen de coronamaatregelen. Op 11 mei openden musea, bibliotheken, kappers en winkels en zijn openluchtcafé's toegestaan. Beeld AP

De campagne, waaraan al vierhonderd muziekgroepen hun medewerking hebben toegezegd, heet ‘Bedankt Litouwen’. Het is voor zover bekend voor het eerst sinds de pandemie uitbrak dat in een land zo massaal concerten en optredens worden gegeven om de bevolking moed in te spreken.

Op de daken van onder andere overheids- en culturele gebouwen en in parken en pleinen zullen de miniconcerten worden gegeven. De regering zei donderdag te hopen dat de optredens de bevolking zullen aanmoedigen ‘om gefocust en hoopvol te blijven’ tot de uitbraak voorbij is. De campagne is ook bedoeld om burgers met essentiële beroepen, van zorgpersoneel tot medewerkers van supermarkten, te bedanken.

Op een groot plein in de hoofdstad Vilnius zal het Staatssymfonieorkest te horen zijn en een koor zal voor het gebouw van de Nationale Bibliotheek optreden. Ook zullen er optredens zijn van opera- en balletgezelschappen. De regering roept de bevolking wel op om tijdens de concerten afstand van elkaar te houden. Net als andere Europese landen versoepelt Litouwen de coronamaatregelen. Zo kunnen er vanaf maandag weer openbare bijeenkomsten worden gehouden met maximaal driehonderd personen.

Vergeleken met de rest van Europa, is Litouwen niet zo zwaar getroffen door de uitbraak. Tot nu toe zijn 1.656 van de bijna 2,8 miljoen inwoners besmet en zijn er 68 mensen bezweken aan de ziekte. Ook in de twee andere Baltische staten, Estland (1.851) en Letland (1.061) zijn er niet veel besmettingen. In Estland waren er tot donderdag 66 doden te betreuren en in Letland nog minder: 24.

De omvang van de uitbraak in de Baltische landen staat in schril contrast tot hoe zwaar hun grote buur Rusland is getroffen. Rusland staat nu met 379.051 besmettingen wereldwijd op de derde plaats. Volgens Moskou zijn er 4.141 personen bezweken aan de ziekte, maar zowel in Rusland als internationaal wordt er flink getwijfeld of dit lage aantal wel klopt. Er zijn berichten dat in Russische ziekenhuizen andere doodsoorzaken, zoals een longontsteking, worden opgegeven voor coronadoden.