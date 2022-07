Regering biedt nabestaanden Srebrenica na 27 jaar ‘diepste excuses’ aan

Een Bosnische man bezoekt het kerkhof van Potocari, begin juli. Beeld ANP

In juli 1995 werd de enclave Srebrenica ingenomen die onder bescherming stond van Nederlandse blauwhelmen. Bosnische moslimmannen en -jongens werden weggevoerd en meer dan 8.000 van hen werden gedood.

Volgens Ollongren had de internationale gemeenschap beloofd om de mensen in de enclave te beschermen. ‘In de veronderstelling dat het genoeg zou zijn. Ook Nederland deed daaraan mee, met de beste intenties’, zei de minister in Potocari. Ze zei het leed van de nabestaanden niet te kunnen wegnemen. ‘Maar wat we wel kunnen doen is de herinnering recht in de ogen kijken.’

‘De afschuwelijke genocide is de schuld van slechts één partij: het Bosnisch-Servische leger. En gelukkig zijn belangrijke verantwoordelijken inmiddels berecht.’ Toch vond ze excuses gepast, gezien de gedeelde internationale verantwoordelijkheid van Nederland ‘voor de situatie waarin dit kon gebeuren’.

Vorige maand bood Mark Rutte al excuses aan aan de Dutchbat-veteranen voor hun missie die ‘gaandeweg onuitvoerbaar bleek’. ‘De wereld liet het op een verschrikkelijke manier afweten’, zei de premier. Volgens Ollongren werken nabestaanden van Srebrenica en de Dutchbat-veteranen ‘met één stem’ aan een nationaal monument in Den Haag voor de genocide.