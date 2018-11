Regeren en stralen tegelijk: vandaag lukt het D66 dan toch

Het is zover: de Eerste Kamer stemde dinsdagmiddag voor het schrappen van de grondwetsbepaling die voorschrijft dat de burgemeester bij koninklijk besluit wordt benoemd. Dat opent de weg naar de gekozen burgemeester.

Intussen kraait het oproer tegen ‘Marrakech’ nu ook in de VVD.

Hier zijn uw politieke Dagkoersen, die u natuurlijk ook elke werkdag per e-mail kunt ontvangen. Regel het hier door het aanvinken van ‘Volkskrant politiek'.

STEMMING VAN DE DAG

57 senatoren vóór

Rond twee uur vanmiddag was het historische moment voor D66 daar: 57 keer klonk het ‘vóór’ door de Eerste Kamer, de vereiste tweederde meerderheid kwam geen moment in gevaar. Met het schrappen van de kroonbenoeming van de burgemeester uit de Grondwet kon de veelgeplaagde coalitiepartij de grootste politieke triomf in deze regeerperiode noteren en eindelijk eens serieuze vordering boeken bij het streven naar de verzilvering van de klassieke kroonjuwelen.

Hoewel de bezwaren in de kringen van VVD- en CDA-senatoren breed leven, deed de coalitiedwang z'n werk: op Eerste Kamervoorzitter en VVD-senator Ankie Broekers-Knol na, stemden alle senatoren van de regeringspartijen voor de grondwetswijziging. Omdat ook belangrijke oppositiepartijen als PVV, GroenLinks en SP niet aarzelden, was het vóór-kamp oppermachtig.

De grondwetswijziging verandert voorlopig niets aan de bestaande praktijk dat een vertrouwenscommissie van de gemeenteraad de burgemeester kiest. Hoe dat in de toekomst zal gaan, heeft initiatiefnemer Rob Jetten volstrekt in het midden gelaten. Hij wilde zo voorkomen dat politieke onenigheid daarover ook deze grondwetswijziging in de weg zou gaan zitten. Er zijn grofweg drie scenario's mogelijk, maar er zal waarschijnlijk een kabinetsformatie aan te pas moeten komen om de keuze te forceren.

DEBAT VAN DE DAG

Kinderen houden het beschaafd

Nog een primeur op het Binnenhof vandaag: het eerste Kindervragenuur. Op de Internationale Dag van de Rechten van het Kind stroomde de Tweede Kamer vol met basisschoolleerlingen uit de groepen 7 en 8. Zij mochten vragen stellen aan het kabinet, dat met een grote afvaardiging kwam opdagen. Hoe gaat het kabinet zorgen dat kinderen meer bewegen op school? Waarom mogen mensen onder de 18 niet stemmen? Wat doet het kabinet aan het gebrek aan pleegouders?

Kinderen en politici, dat is niet altijd een gelukkige combinatie, zo bleek onlangs maar weer eens toen Nemr (9) in de Kamer kwam vragen waarom hij geen verblijfsvergunning kreeg. Maar dit keer ging het beter. Alle betrokkenen bleken uitstekend voorbereid. Een stoet ministers onder aanvoering van de premier deed z'n uiterste best begrijpelijk te antwoorden en werd daarvoor door de kinderen uitvoerig bedankt. Het resultaat, volgens verslaggever Sandrine Thelosen: ‘Het meest beschaafde debat in tijden.’ Dat vond ook vice-premier Hugo de Jonge: ‘Dit is zoveel vriendelijker, zo kan het dus ook.’

Kinderen uit groep 7 en 8 in de plenaire zaal van de Tweede Kamer in debat met premier Rutte. Beeld ANP - Remko de Waal

EN DAN DIT NOG

Den Haag zonder Binnenhof

Wat moet het centrum van Den Haag doen om na 2020 levendig te blijven als het Binnenhof vijfenhalf jaar op slot gaat wegens de renovatie? De ondernemers rond het Binnenhof maken zich grote zorgen, maar overeenstemming is nog lang niet in zicht. Een drijvend paviljoen in de Hofvijver? Een grote panorama-uitkijktoren, een permanente Parade of eigenlijk gewoon niks? De ideeënvorming is in elk geval in volle gang.

Geen ‘voorts’ maar ‘verder’

D66 wil dat rechters hun vonnissen eenvoudiger formuleren, zodat meer mensen een rechterlijke uitspraak kunnen begrijpen. D66-Kamerlid Maarten Groothuizen dient hierover deze week een motie in, die mede is ondertekend door de overige coalitiepartijen VVD, CDA en ChristenUnie. De Kamermeerderheid is dus al binnen.

‘Marrakech’ onder vuur

Makkelijker wordt het er niet op voor de coalitie om het VN-migratiepact volgende maand te ondertekenen in het Marokkaanse Marrakech. Binnen de VVD, die op de rechterflank toch al kampt met oppositie van PVV en Forum voor Democratie, kraait nu het oproer: oud-partijleider Frits Bolkestein roept het kabinet vanavond in EenVandaag op om niet te tekenen: ‘Het is niet in overeenstemming met het beleid waar wij als Nederland voor staan.’ Zo krijgt een verdrag waar zelfs de vice-premier tot voor kort nog niet eens van had gehoord, alsnog een centrale rol in het Nederlandse immigratiedebat.

Bloemencorso's vangen bot

De VVD hoopte het cultuurdebat naar z'n hand te zetten met de suggestie, vorige week in de Volkskrant, om de subsidies te verschuiven van landelijke cultuurinstellingen als het Concertgebouworkest naar regionale amateurinitiatieven als bloemencorso’s, schutterijen en carnavalsoptochten. Een regen van kritiek daalde maandag op de liberalen neer, ook vanuit de fracties van de coalitiepartners. ‘Ontzettend polariserend', sprak het CU-Kamerlid Carla Dik-Faber. ‘Zet u nu de ene cultuur op tegen de andere?’

Het Concertgebouworkest hoeft zich vooralsnog geen zorgen te maken: een meerderheid voor het VVD-plan diende zich maandag niet aan.

Frits Bolkestein. Beeld ANP - Remko de Waal

Dagkoersen is de politieke nieuwsbrief van de Volkskrant. Tips of opmerkingen? Mail naar haag@volkskrant.nl. Deze nieuwsbrief voortaan per e-mail ontvangen? Vink dan hier ‘Volkskrant politiek’ aan.