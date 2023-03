Regenwormrobot gaat zijn gang

Regenwormrobot Beeld IIT-Istituto Italiano di Tecnologia

Wat ziet eruit als een regenworm, beweegt als een regenworm en begeeft zich op plekken waar alleen regenwormen komen? Inderdaad: een regenwormrobot. Al spreken de Italiaanse wetenschappers die het toestel deze week beschrijven liever van een ‘peristaltische aardwormachtige zachte robot’. De robot is met zijn 45 centimer ongeveer zo lang als een breinaald en beweegt zich door zijn vijf aan elkaar gekoppelde segmenten te vullen met vloeistof en weer te ontspannen. Zo ontstaat een samentrekkende beweging die de robot in staat stelt zichzelf in de grond te boren. Ideaal voor reddingsacties of de verkenning van buitenaardse planeten, speculeren de onderzoekers, onder leiding van Barbara Mazzolai van het Istituto Italiano di Tecnologia in Genua, al zijn dat beloftes die bij zo ongeveer elke nieuwe robot worden gedaan. Veel haast met het verkennen van die buitenaardse planeten maakt de kunstmatige regenworm overigens niet. Zijn topsnelheid bedraagt 1,35 millimeter per seconde, vijf meter per uur. Bovendien zeult de worm voorlopig nog een sliert snoeren mee, voor de bediening. Maar daaraan wordt gewerkt, belooft men in Genua.