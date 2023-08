Referendum moet Poolse burgers (en vooral PiS-stemmers) in het stemhokje krijgen

De Poolse premier Mateusz Morawiecki op een persconferentie. Beeld Artur Reszko / EPA

PiS wil dat Polen zich in het stemhokje uitspreken over migratie, de verkoop van Poolse staatsbedrijven, de pensioenleeftijd en het hek langs de grens met Belarus. De partij wil al langer een volksraadpleging over het Europese migratiepact, maar besloot drie extra vragen toe te voegen. Deze week wordt het referendumvoorstel behandelt in de Sejm, het Poolse Lagerhuis, waar PiS en haar politieke bondgenoten een meerderheid hebben.

Het referendum organiseren op verkiezingsdag zou kosten sparen. Volgens critici probeert de regering vooral haar achterban naar de stembus te krijgen. PiS kan rekenen op ongeveer eenderde van de kiezers, net als de grootste oppositiegroep, Burgercoalitie. Elke stem telt dus.

Over de auteur

Arnout le Clercq is correspondent Centraal- en Oost-Europa voor de Volkskrant. Hij woont in Warschau.

De regering kan zich met het referendum profileren en daarvoor extra financiële middelen aanspreken, los van de gewone campagne. Dagblad Rzeczpospolita noemt de volksraadpleging in hun commentaar een ‘meedogenloze verkiezingscampagne’.

Bij het presenteren van de vragen stelde PiS dat hun politieke tegenstanders Polen op al deze thema’s willen schaden. Oppositiepolitici veroordelen het referendum scherp. Volgens premier Morawiecki is de oppositie ‘bang voor echte democratie’.

Omzeiling campagnefinanciering

Er klinkt ook kritiek uit rechts-conservatieve hoek. Denktank Klub Jagielloński publiceerde dit weekend een zeer kritisch opiniestuk, waarin staat dat het omzeilen van regels voor campagnefinanciering het werkelijke doel is van de volksraadpleging, die met absurde vragen de legitimiteit van toekomstige referenda ondergraaft. ‘Waarom vragen we de Polen niet of het warm moet zijn in augustus?’

Sinds vrijdag publiceerde PiS dagelijks een vraag via haar kanalen op sociale media, gevolgd door het antwoord van de partij zelf.

‘Steunt u de verkoop van staatsbedrijven?’ is de eerste vraag. (Nee, zegt PiS.) Poolse bedrijven worden verkocht aan buitenlandse ondernemingen als de oppositie aan de macht komt, beweert PiS. Overigens was de laatste partij die staatsbedrijven van de hand deed, PiS zelf. Vorig jaar verkocht ze 30 procent van de aandelen van een nationale olieraffinaderij in havenstad Gdańsk aan een firma uit Saudi-Arabië.

‘Bent u voor het verhogen van de pensioenleeftijd, die nu 60 jaar voor vrouwen en 65 jaar voor mannen is?’ (PiS: nee.) Dit onderwerp staat niet op de agenda van de partijen. Maar de mensen die het direct betreft, 60-plussers, steunen doorgaans PiS. Bij de vorige verkiezingen in 2019 kon de partij bij deze groep op 55,6 procent van de stemmen rekenen, bij Polen tussen de 50 en 59 jaar op 51 procent.

Migratie is polariserend thema

De derde vraag laat weinig aan de verbeelding over: ‘Steunt u de komst van duizenden illegale immigranten uit het Midden-Oosten en Afrika, volgens het verplichte herverdelingsmechanisme dat is opgelegd door de Europese bureaucratie?’ Migratie is een polariserend thema in Polen. In 2015 won PiS de verkiezingen door angst voor migranten op te stoken, in de nasleep van de migratiecrisis op de Balkan. Nu verzet de partij zich tegen het migratiepact van de EU.

Tijdens crises wil de EU een beroep kunnen doen op onderlinge solidariteit en lidstaten vragen migranten op te nemen (Polen en Hongarije stemden tegen dit voorstel, maar unanimiteit was niet vereist). Dit betekent niet dat Polen wordt gedwongen mensen op te nemen. Landen die weigeren, moeten wel een som van 20 duizend euro per migrant betalen. Maar voor Polen geldt een uitzondering vanwege de grote hoeveelheid Oekraïense vluchtelingen in het land.

Tot slot: ‘Steunt u de afbraak van het hek op de grens tussen Polen en Belarus?’ (PiS, voor de vierde keer: nee.) De regering bouwde een hek langs de grens nadat Belarus migranten het land in duwde. Volgens de Poolse regering is de veiligheid van het land in het geding, ook nu Belarus een bondgenoot van Rusland is in de oorlog tegen Oekraïne. Ze verwijt de oppositie tegen het hek te zijn en Polen niet te willen beschermen.

Of de vragen in deze vorm het stemhokje halen, wordt komende weken nader bepaald door het Lagerhuis en de kiescommissie. De eerste winst heeft de regeringspartij al binnen: de afgelopen vier dagen ging het in Polen over niets anders dan PiS en haar referendum.