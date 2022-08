Reeks zware explosies op Russische basis op de Krim met mysteries omhuld

Een rookpluim te zien op het strand van Saky. Beeld AP

Bij de ontploffingen op de basis bij Novofedorivka aan de westkust van de Krim kwam een man om en raakten dertien mensen gewond, onder wie twee kinderen. De explosies kwamen als een verrassing. Het plaatsje ligt diep in het door de Russen bezette schiereiland, ruim buiten het bereik van de meeste raketten waarover Oekraïne beschikt.

Het zou een van de eerste keren zijn dat de Krim het doelwit is geworden van Oekraïense gevechtsacties. Op videobeelden is te zien hoe strandgangers in het water spelen, terwijl achter hen enorme rookpluimen opstijgen.

Op de Saky-basis zijn bommenwerpers van de Russische marine gestationeerd die een belangrijke rol spelen bij het Russische offensief in Oekraïne.

Op de Russische tv werd meteen gespeculeerd over een aanslag van een Oekraïense sabotage-eenheid ver achter de Russische linies, maar al snel meldde het ministerie van Defensie dat het om een ongeluk met opgeslagen munitie ging als gevolg van onvoorzichtigheid van het personeel.

Moskva

Dat was ook de officiële verklaring van Moskou voor de ondergang van de Russische kruiser Moskva, die in april door de Oekraïners met Neptune-raketten van Oekraïense makelij tot zinken werd gebracht. Op een Russische site suggereerde een militair expert dat het, gezien de enorme ontploffingen, mogelijk om de hypermoderne Russische Kindzjal-raketten ging.

Aanvankelijk wekte Kyiv de indruk dat het om een geslaagde Oekraïense aanval ging. Een adviseur van president Zelensky noemde het de start van een nieuwe fase in de oorlog. Later ontkende de regering dat Oekraïne ook maar iets met de ontploffingen van doen had.

Tegenover The New York Times en The Washington Post beweerden Oekraïense zegslieden echter dat de explosies wel degelijk het gevolg waren van een Oekraïense raketaanval.

Anti-scheepsraketten

Sinds de aanval op de kruiser Moskva hebben de VS en andere westerse landen Oekraïne nieuwere anti-scheepsraketten geleverd met een groot bereik, zoals de Harpoon-raket. Die kunnen ook tegen doelen op land worden ingezet. Maar de Oekraïense zegslieden hamerden erop dat er alleen wapens van Oekraïense makelij zouden zijn gebruikt.

Badgasten op de Krim met op de achtergrond vuur en rookpluimen op de Russische militaire luchthaven in Novofedorivka. Beeld Reuters

Mogelijk gaat het slechts om oorlogspropaganda, bedoeld om de Russische bevolking angst aan te jagen. Veel toeristen verlieten schielijk het schiereiland, ondanks verzekeringen van de overheid dat zij geen enkel gevaar lopen aan de populaire stranden.

President Zelensky voerde de druk nog op met de verzekering dat de oorlog pas voorbij zal zijn als Oekraïne de Krim, die in 2014 door Rusland werd ingelijfd, weer in handen heeft. ‘Er zal geen stabiele en duurzame vrede zijn in veel landen aan de Zwarte Zee zolang Rusland ons schiereiland als zijn militaire basis kan gebruiken.’