Reductie-eis stikstof eindelijk bekend, landbouw in en om Natura 2000-gebieden binnenkort vrijwel onmogelijk

Het kabinet heeft zich voorgenomen dat in 2030 de stikstofbelasting in 74 procent van de Nederlandse natuurgebieden onder de kritische grenswaarde moet zijn gedaald. Beeld Marcel van den Bergh/VK

Voor het eerst maakt het kabinet inzichtelijk wat er per regio moet gebeuren om de landelijke stikstofcrisis op te lossen. Stikstofreducerende maatregelen moeten voorkomen dat de Nederlandse economie vastloopt door een rechterlijke bouwstop.

Minister Christianne van der Wal (Stikstof en Natuur) heeft in haar Nationaal Programma Landelijk Gebied, dat zij vrijdag aanbood aan de Tweede Kamer, een kaartje opgenomen dat per regio weergeeft hoeveel de stikstofemissies van de landbouw daar omlaag moeten.

De twaalf provinciebesturen moeten binnen een jaar aan Van der Wal melden hoe ze die reductie willen bereiken. Als de provincies niet over de brug komen, grijpt de Rijksoverheid in. Van der Wal zal dan zelf maatregelen nemen om de provinciale stikstofdoelen te bereiken.

Kritische grenswaarde

De gebieden die te maken krijgen met reductieopgaven van 70 tot 95 procent zijn onder andere de Waddeneilanden, de Hollandse kuststreek, de Veluwe, de Hondsrug en Zuidwest-Drenthe, de Kop van Overijssel, de Sallandse Heuvelrug, de Utrechtse Heuvelrug, de Veluwe en Gelderse Vallei, de Kempen en het Zuid-Limburgs Heuvelland.

Flevoland, Zeeland, de Kop van Noord-Holland, de Achterhoek, Groningen en Noord-Friesland lijken er relatief makkelijk vanaf te komen: daar hoeven de provincies niet zo veel extra te doen bovenop wat er al aan maatregelen gepland staat (zoals landelijke uitkoopregelingen). In de overige gebieden moeten de provincies de stikstofuitstoot op boerenerven met gemiddeld 47 procent omlaag brengen.

De genoemde percentages zijn door het RIVM modelmatig berekend, waarbij de stikstofdoelstelling uit het regeerakkoord leidend was. Het kabinet wil de stikstofbelasting in 74 procent van de Nederlandse natuurgebieden voor 2030 tot onder de kritische grenswaarde laten dalen. Op dit moment zit slechts 24 procent van de stikstofgevoelige natuur onder die grenswaarde.

Keiharde afstraffing

Minister Van der Wal streeft zulke ambitieuze doelen niet zozeer na uit innige natuurliefde, maar omdat ze met de rug tegen de muur staat. Nederland moet zich gaan houden aan Europese natuurbeschermingswetten die de overheid al jaren overtreedt. Die overtredingen worden sinds 2019 keihard afgestraft door Nederlandse rechtbanken.

Rechters torpederen op grote schaal vergunningen voor woning- en wegenbouw en bedrijfsuitbreidingen, omdat die tot meer stikstofuitstoot leiden. Er lopen op dit moment bijna tweehonderd rechtszaken tegen de provincies en het Rijk over stikstof. De overheid verliest die zaken bijna allemaal. De enige oplossing is een forse landelijke vermindering van de stikstofoxide- en ammoniakuitstoot. Alleen dan ontstaat er weer milieuruimte voor nieuwe economische activiteiten.

Aan de horizon doemt bovendien nog een ander milieuprobleem op: vanaf 2027 moet Nederland zich ook aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) houden. Ook dat is bindende Europese wetgeving. De KRW bepaalt dat alle Europese wateren schoon moeten zijn. Rivieren, meren, beken en sloten mogen dan nog maar weinig vervuilende stoffen bevatten.

Ook daar creëert de meststroom van de Nederlandse landbouw een probleem, want het oppervlaktewater bevat te veel nitraten en fosfaten om aan de KRW te voldoen. Dus ook om die reden moet de mestproductie- en het mestverbruik van de landbouw met spoed omlaag gebracht worden.

Industrie, verkeer en woonwijken moeten van het kabinet ook minder stikstof gaan uitstoten, maar hun bijdrage aan de stikstofneerslag in natuurgebieden is veel lager dan die van de landbouw. De landbouw is verantwoordelijk voor circa 70 procent van die natuurschade.

Het kabinet heeft 24,3 miljard euro uitgetrokken voor het stikstofbeleid. De maatregelen die de provincies nemen moeten daar van betaald worden.

Drie manieren

De provincies kunnen de stikstofuitstoot van de landbouw op grofweg drie manieren verminderen: door boeren uit te kopen, door te extensiveren (boeren mogen dan minder dieren houden op een groter oppervlak) of door middel van technische innovatie. De laatste route heeft de voorkeur van veel boeren en provinciale politici, omdat de veestapel dan niet (of minder) hoeft te krimpen. Veehouders en de agro-industrie hoeven dan hun dominante bedrijfsmodel, dat gebaseerd is op hoog volume en constante schaalvergroting, niet aan te passen.

Provincies die vol inzetten op het verduurzamen van stallen en het gebruik van stikstofreducerende technieken bij het uitrijden van mest nemen wel een groot risico. In theorie is het mogelijk om met behulp van technische innovaties als emissiearme stalvloeren en luchtwassers de ammoniakuitstoot van een veestal tot wel 90 procent te verlagen. In de praktijk blijkt echter dat die technieken vaak minder goed werken dan beloofd. Dat betekent dat er veel meer stikstof in het milieu belandt dan de natuurvergunning van de boerderij toestaat. Rechtbanken hebben inmiddels tientallen natuurvergunningen van veehouderijen vernietigd, omdat die waren gebaseerd op technische innovaties waarvan de effectiviteit discutabel is.

Als provincies er nu voor kiezen honderden miljoenen subsidie te verstrekken aan veehouders die hun stal willen verduurzamen, zou over een aantal jaar uit praktijkmetingen wel eens kunnen blijken dat de beoogde ammoniakreductie niet wordt gehaald. In dat geval moet de stal opnieuw verbouwd worden, of de boer alsnog uitgekocht, om de natuur te beschermen. Dan zijn al die investeringen in nieuwe stallen, betaald uit publieke middelen, achteraf weggegooid geld geweest. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft het kabinet al voor dit scenario gewaarschuwd.

Gelderland wijkt af

De reductiepercentages in Gelderland wijken duidelijk af van die in de andere elf landsdelen (zie kaartje). Minister Van der Wal schrijft in haar plannotitie dat ze in overleg met deze provincie inzet op extra veel stikstofreductie in een brede ring rondom de Veluwe, omdat dit het efficiëntst is. Door de centrale ligging van die veehouderijen veroorzaken ze stikstofschade in relatief veel natuurgebieden. Door juist daar een extra inspanning te leveren, kunnen boeren in veel andere regio’s relatief gespaard blijven. In deze brede zone rond de Veluwe (Gelderse Vallei, IJsselvallei en een deel van het rivierengebied) moet de uitstoot van de stallen met 80 procent dalen, en die in het veld (beweiden en bemesten) met 18 procent.