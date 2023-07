Reddit staat nu expliciet AI-porno toe op zijn forum

Het populaire forum Reddit is de laatste tijd verwikkeld is in een hevige stammenstrijd met zijn gebruikers over nieuwe reglementen, maar heeft tijd gevonden zijn gebruiksvoorwaarden uit te breiden met een bepaling over het publiceren van pornografisch materiaal dat door AI is gefabriceerd. Dat mag, zegt Reddit nu voor het eerst. Maar wel onder voorwaarden. Het is namelijk alleen toegestaan als fictionele personen worden afgebeeld.

In het verleden greep Reddit in bij subfora waarin beroemdheden figureerden in zogenoemde deepfakes. Die fora werden toen gesloten. Met de komst van generatieve AI via open source-programma’s als Stable Diffusion (dat anders dan Midjourney het maken van expliciete beelden toestaat) is de lat om dit soort materiaal te maken een stuk lager komen te liggen.