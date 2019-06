Reddingsschip Sea-Watch 3, dat door Italië in beslag werd genomen, mag weer varen

De Italiaanse kustwacht benadert de Sea Watch 3 nabij Lampedusa, medio mei. Beeld AP

‘De Sea-Watch 3 is vrij. We hebben zojuist het officiële nieuws ontvangen dat ons schip niet langer in beslag is genomen en kan terugkeren naar zijn missie’, aldus de Duitse hulporganisatie Sea-Watch op Twitter.

🔴 Die Sea-Watch 3 ist frei!



Gerade haben wir die offizielle Nachricht erhalten, dass unser Schiff nicht länger konfisziert ist und in den Einsatz zurückkehren kann. Sea-Watch

Het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, had medio mei 65 migranten voor de kust van Libië gered. De Italiaanse rechts-populistische minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini had zich er tegen verzet dat de vluchtelingen aan land gingen. Later mochten ze echter van boord gaan op het eiland Lampedusa en werd het schip in beslag genomen. Het ligt momenteel in Licata, Sicilië.

‘Gelukkig voor de Italiaanse rechterlijke macht telt haar eigen grondwet meer dan een twitterende minister’, zei Sea-Watch-woordvoerder Ruben Neugebauer tegen het Duitse persbureau DPA.