Reddingsschip kan 226 geredde migranten niet kwijt: ‘Laat Nederland dat schip maar opvangen’

De rechts-populistische Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini, heeft op Facebook gezegd dat Nederland het schip maar moet opnemen. ‘Het vaart onder Nederlandse vlag. Dan is het toch Nederlands? Of is het een spookschip?’

In Italië zijn de geredde migranten in elk geval niet meer welkom, zo maakte Salvini duidelijk. ‘Die pseudo-vrijwilligers moeten maar elders voet aan de grond krijgen. Wij kunnen het niet meer alleen, laat andere landen nu maar ingrijpen.’

De Aquarius met 629 migranten aan boord vaart op 17 juni 2018 de haven van Valencia binnen. Foto AFP

Volgens Nederland vaart het schip weliswaar onder Nederlandse vlag maar is het niet in Nederland ingeschreven. Nederland draagt daarom geen verantwoordelijkheid, zo heeft het Italië dit weekeind al laten weten nadat Salvini hetzelfde dreigement had geuit. ‘Het is ook wat ver gezocht om te veronderstellen dat Rotterdam een van de dichtstbijzijnde veilige havens zou zijn’, aldus een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Woensdag stelde Salvini al dat Spanje nu aan de beurt is om de eerstvolgende vier reddingsschepen op te nemen. ‘We zijn dankbaar dat Spanje ruim 600 migranten (van de Aquarius, red.) heeft ontvangen, maar volgens het Europese verdeelplan zou Spanje 3.265 migranten van ons overnemen. Het werden er maar 235. Daarom zijn de volgende vier schepen voor Spanje.’ Eerder herinnerde Italië Frankrijk ook al aan dit oude Europese verdeelplan dat bedoeld was om Griekenland en Italië te ontlasten maar jammerlijk mislukte.

Met zijn uitspaken zet Salvini Europese leiders onder druk om zondag op de met spoed ingelaste migratietop met een oplossing te komen. Het ontwerpplan dat EU-president Donald Tuks deze week lanceerde om de migratiecrisis te bezweren, is volgens de Italianen veel te vrijblijvend en mist concrete aanbiedingen om Italië te ontlasten. Woensdag dreigde de nieuwe Italiaanse premier Conte zelfs even weg te blijven, waarmee de top bij voorbaat zou zijn mislukt.

Een deel van de 629 migranten wordt afgezet bij het reddingsschip Aquarius. Foto EPA

De Europese migratiecrisis ontvlamde vorige week na de weigering van Italië om het reddingsschip de Aquarius met 629 migranten aan boord te ontvangen. De nieuwe Italiaanse regering wilde hiermee duidelijk maken dat het Italië menens is met de verkiezingsbelofte niet langer als ‘het vluchtelingenkamp van Europa’ te fungeren. Het schip mocht uiteindelijk de migranten aan wal zetten in het Spaanse Valencia.

In dezelfde week schaarde de Duitse CSU zich achter de ‘anti-migratie as’ die gevormd wordt door Oostenrijk en Hongarije en eist dat migranten worden teruggestuurd naar het eerste Europese land waar ze zijn geregistreerd: Italië of Griekenland dus. Dit ‘terugduwbeleid’ dat haaks staat op de wens van Italië om te worden ontlast, leidt tot het opwerpen van nieuwe grenzen binnen de Europese Unie en vormt daarom een serieuze bedreiging voor ‘Schengen’. De migratietop van zondag is dan ook vooral opgetuigd om de Europese eenheid en het vrij verkeer te redden.

De Aquarius komt aan in Spanje. Het schip met 629 migranten aan boord werd door Italië geweigerd, waarna het een week later in Spanje aanmeerde. Foto Getty Images

Het nieuwe migratievoorstel van Tusk gaat uit van betere grenscontroles, gelijktrekken van Europees asielbeleid en het verplaatsen van asielzoekerscentra naar buiten de EU. Italië en Griekenland krijgen wel hulp aangeboden bij de opvang en registratie van asielzoekers maar er wordt niet gerept over het herverdelen van asielzoekers. Het voorstel om migranten van zee terug te brengen naar opvangcentra in Noord-Afrika wordt door de meeste Europese landen omarmd maar is uiterst onzeker. ‘Er is hierover nog niet concreet gesproken met landen in Noord-Afrika’, zo bevestigde Dimitris Avramopoulos Europees commissaris voor Migratie.