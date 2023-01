Reddingsrat met Eindhovens rugzakje moet mensen na aardbeving opsporen onder puin

Hamsterratten die slachtoffers moeten zoeken tussen puin van door aardbeving ingestorte gebouwen worden getraind in Tanzania. Beeld Apopo

De meeste mensen zien ratten vooral als enge knaag- en plaagdieren, of als nare verspreiders van gevaarlijke ziekten. Maar in Tanzania worden Afrikaanse hamsterratten door een Belgische hulporganisatie getraind om aardbevingsslachtoffers onder het puin van een ingestort gebouw te vinden.

Ze worden ‘rescue rats’ genoemd. De reddingsratten dragen een rugzakje met elektronica – waaronder een camera, microfoon, zender en speaker – dat ontwikkeld is door studenten van de Technische Universiteit Eindhoven (TUe).

Ze zien er koddig uit, alsof ze een circusact zijn. Maar de reddingsrat is geen grap. Aan het rugzakje hangt een bolletje voor de borst van de rat, die dat met zijn voorpootjes kan vastpakken of aanraken. Daarmee wordt een signaal geactiveerd dat de begeleider alarmeert over de vondst van een slachtoffer.

Heldenrat Magawa

‘Ratten zijn hele slimme beestjes, nieuwsgierig en leergierig, en met een fantastisch reukvermogen’, zegt Roel Jordans, docent en onderzoeker elektrotechniek aan de TUe, die de studenten begeleidt. De dieren worden al actief ingezet voor het opsporen van landmijnen (‘ontmijningsratten’) en het detecteren van mensen die besmet zijn met tuberculose.

Maar zouden ze ook niet van grote waarde kunnen zijn als reddingsrat in een rampgebied? Die vraag kreeg de Belgische hulporganisatie Apopo enkele jaren geleden ook vanuit Turkije, waar regelmatig aardbevingen voorkomen. Apopo is een acroniem en staat voor Anti-Persoonsmijnen Ontmijnende Productontwikkeling. De hulporganisatie is in 1998 opgericht na een initiatief van twee studenten productontwikkeling aan de Universiteit van Antwerpen.

‘Onze ratten zijn al getraind op de geur van de springstof TNT in een landmijn’, zegt Esther Haalboom van Apopo. Meerdere ontmijningsratten zijn succesvol ingezet in onder meer Cambodja om explosieven in de grond te detecteren – waarbij ze zelf nauwelijks gevaar lopen omdat ze te licht zijn om de landmijn te laten ontploffen.

Zo werd Magawa in 2021 zelfs als eerste rat bekroond met een gouden medaille voor moed en dapperheid (uitgereikt door een Britse dierenwelzijnsorganisatie), omdat hij 39 landmijnen en 28 actieve bommen had opgespoord. De ‘hero rat’ overleed vorig jaar van ouderdom.

Trainingscentrum

Apopo heeft in zijn trainingscentrum op een Tanzaniaanse landbouwuniversiteit ook Afrikaanse hamsterratten getraind op de geur van tuberculosebacteriën. Door hun sterke reukvermogen zijn in Mozambique, Ethiopië en Tanzania al enkele duizenden extra tuberculose-infecties gedetecteerd.

Rattentraining in Tanzania. Beeld Apopo

‘De reddingsrat bij aardbevingen is een nieuwe uitdaging’, aldus Haalboom. Daarbij is ook de TUe in Eindhoven betrokken. Dat begon in 2019, toen student elektrotechniek Sander Verdiesen voor zijn master een stageplek zocht. ‘Ik zocht een project met sociaal-maatschappelijke impact en ik heb een passie om iets te verbeteren in ontwikkelingslanden’, vertelt Verdiesen (27), inmiddels afgestudeerd.

Hij kwam terecht bij Apopo, waar ze met het idee rondliepen om ratten in te zetten voor het opsporen van mensen die bedolven liggen onder het puin. Reddingshonden zijn voor dat werk vaak te groot – ratten kunnen door de smalste gaten en kieren.

Verdiesen ontwierp op de TUe binnen drie maanden een prototype van een rattenrugzakje met onder meer een microfoon, camera en controller. Hij vloog naar het trainingscentrum in Tanzania om het uit te testen. ‘Het was een 3D-geprint huisje dat niet zo lekker zat op de rug van de rat’, vertelt hij. Daarom kocht hij een duikpak bij de Decathlon en liet stukken daarvan door een naaister in Tanzania omvormen tot een comfortabelere rugzak.

Zendkastjes

Na hem stortten ook enkele andere Eindhovense studenten elektrotechniek zich op het reddingsrattenproject. Zo ontwierp Bram van Kasteren (25) een hulpsysteem om de ratten te traceren wanneer de gps even niet goed werkt in een rampgebied. Want een rat kan wel een mens onder het puin hebben gevonden en via het knopje voor zijn borst alarm slaan, maar hoe weet zijn ‘operator’ net buiten het instortingsgebied dan waar dat precies is?

‘Dat signaal oppikken is lastig wanneer iemand diep onder de brokstukken ligt, want gps gaat niet door puin heen’, aldus Van Kasteren. Daarom ontwierp hij speciale zendkastjes die rond het rampgebied kunnen worden geplaatst en met elkaar communiceren. ‘Zodra een rat aan het schakelaartje trekt en het signaal activeert, krijgt de operator een kaartje te zien: daar ligt het slachtoffer’, zegt de student, die net zijn afstudeerscriptie over het onderzoeksproject heeft afgerond.

Verdiesen, die ook na zijn studie betrokken bleef bij Apopo en binnenkort zelfs in deeltijd gaat werken bij de hulporganisatie, heeft onlangs een nieuwe, verbeterde versie van het rattenrugzakje gemaakt. Het is kleiner, waardoor het dier zich nog makkelijker door puinhopen kan bewegen. De camera is ingebouwd, de batterijen gaan langer mee en er zit een afstandsbediening bij.

‘Als de rat op het knopje drukt, gaat niet alleen de pieper op zijn rugzakje af, maar hoort de begeleider op de afstandsbediening ook een signaal en gaat er een lampje branden’, legt hij enthousiast uit. De Eindhovense techneut denkt nog na over andere functies, zoals directe communicatie met het slachtoffer.

Oefenpuinhoop

De Belgische hulporganisatie heeft hoge verwachtingen van de reddingsratten met hun Eindhovense rugzakjes. In het Tanzaniaanse trainingscentrum, waar ook geoefend wordt met onschadelijk gemaakte landmijnen, zijn puinhopen nagebootst met daarin steeds wisselende personen als slachtoffer. De ratten moeten wennen aan de geur en vorm van mensen, niet van maar één persoon.

‘De testresultaten zijn zeer positief’, zegt Haalboom van Apopo. De reddingsratten hebben als voordeel dat ze met meerdere trainers kunnen werken, in tegenstelling tot reddingshonden die zich aan één ‘baasje’ hechten. Maar wanneer de ratten, die 8 tot 10 jaar oud worden, daadwerkelijk ingezet kunnen worden bij een ramp, weet ze nog niet.

‘Er zijn nog wel een aantal uitdagingen’, aldus Haalboom. ‘Bijvoorbeeld als bij een instorting de koelkast vol eten in een keuken is opengevallen. Wat doen we dan? Kunnen we de ratten erop trainen om die verleiding te weerstaan?’