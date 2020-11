Reddingsoperatie KLM in een impasse na botsing tussen minister Hoekstra en pilotenbond VNV

Beeld AP

De reddingsoperatie van KLM is daarmee in een impasse geraakt. Twee van de acht bonden die KLM-werknemers vertegenwoordigen weigerden akkoord te gaan met een clausule die bij de cao’s wordt opgenomen en die sommigen beschouwen als een verlenging van de afgesproken loonmatiging zolang de overheidssteun aan het bedrijf voortduurt. Dat is naar verwachting tot in 2025.

Hoewel ook de FNV-bond voor het grond- en cabinepersoneel weigert te tekenen richt de ergernis van minister Hoekstra zich vooral tegen de piloten. De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) schreef zondag een brief aan de minister, waarin de bond zegt bereid te zijn om bezuinigingsmaatregelen met de KLM-directie te bespreken als de huidige cao afloopt, in 2022. Ook dringen de piloten aan op een gesprek met de minister. Daarvan wil Hoekstra niets weten. Volgens hem ‘ligt de bal nu bij KLM en de bonden. Het kabinet heeft met de directie van KLM afspraken gemaakt en voert daar het gesprek mee’.

De VNV, maar ook andere bonden keren zich tegen gang van zaken. De KLM-leiding en de bewindsman hebben afspraken gemaakt die niet met hen zijn gedeeld. Een deel van die ‘term sheets’ is uitgelekt, maar nooit officieel aan de bonden voorgelegd. KLM kwam vrijdag op de proppen met een zogeheten ‘commitment clausule’ waarmee het bedrijf alsnog de financiële reddingsboei van de overheid veilig wil stellen, nadat was gebleken dat minister Hoekstra loonmatiging tot 2025 verlangt. Zaterdag om 12.00 verliep de deadline voor de ondertekening van het document.

Het kabinet en KLM veroorzaken onnodige onrust onder het personeel, zei campagneleider Joost van Doesburg van FNV Luchtvaart. ‘Het personeel heeft al duidelijk laten zien bereid te zijn tot loonoffers komende 2,5 jaar om KLM uit de gevarenzone te houden, deze motie van wantrouwen is ongepast.’

Ergernis is er ook over de passage waarin staat dat ‘partijen de Nederlandse overheid zeer erkentelijk zijn voor de steun en dat ook wensen uit te spreken’. Het PvdA-Kamerlid Henk Nijboer noemde het op Twitter ‘ongepast dat een minister zijn positie gebruikt om medewerkers te vernederen en te dwingen tot dankbaarheid’. Het is evenwel onduidelijk of die passage op verzoek van de bewindsman is opgenomen in de clausule.

KLM-baas Pieter Elbers roept pilotenvakbond VNV op alsnog akkoord te gaan met de eis. Als dat niet gebeurt is de toekomst van KLM volgens hem in gevaar. ‘Dit was de laatste benodigde stap voor de goedkeuring vanuit het kabinet. Zonder deze lening komt KLM deze moeilijke tijd niet door. Dit maakt deze impasse uiterst zorgelijk. Bij FNV wachten we het interne beraad af. Ik kan voor nu niet anders dan de pilotenvakbond nogmaals op te roepen om alsnog deze laatste stap te zetten.’

De VNV zegt in een reactie dat het de clausule niet accepteren, omdat daarmee het loonoffer in principe tot het oneindige kan worden opgerekt, namelijk zolang de overheid KLM financieel steunt. ‘’Zolang de staatssteun duurt’ is een onbekende tijd, terwijl de maximale duur van cao-afspraken in Nederland tot vijf jaar beperkt is’. Bij de piloten leeft de argwaan dat de KLM-directie de corona-crisis gebruikt om hun ruime beloning en secundaire arbeidsvoorwaaden te kortwieken.

Het is de vraag of Hoekstra de steun van KLM blijft tegenhouden, als de bonden blijven dwarsliggen. De redding van KLM is van belang voor het behoud van de Schiphol als knooppunt in het internationale luchtvaartverkeer en een economische pijler onder de BV Nederland, goed voor 68 duizend banen. KLM is bij verreweg de grootste gebruiker van de luchthaven, met straks na afslanking 28 duizend banen.

Het eerste deel van de overheidssteun aan KLM werd eind augustus beschikbaar gesteld aan KLM: 277 miljoen euro van een lening van 1 miljard en een kredietfaciliteit van 665 miljoen, die kan oplopen tot 2,4 miljard. Die is afkomstig van elf banken. De overheid staat garant voor 90 procent van deze lening.