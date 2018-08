Reddingsbrigade bijzonder druk omdat zwemvaardigheid afneemt

De reddingsbrigade heeft het deze zomer bijzonder druk en moest tussen 2 juli en 5 augustus al 3.259 keer uitrukken. De reddingsdienst is bezorgd over een opvallend hoog aantal verdrinkingen.

Vorige zomer kwam de reddingsbrigade tussen juli en half september 3.800 keer in actie. De drukte heeft alles te maken met de hoge temperaturen. ‘Het is vanaf april alleen maar lekker weer geweest. Dat geeft een heel ander beeld dan wanneer het regenachtig is’, zegt een woordvoerder van de reddingsbrigade. ‘Het valt ons op dat we extreem veel in actie moeten komen en dat er naar ons idee heel veel mensen verdrinken.’

Exacte cijfers ontbreken, maar: ‘soms verdrinken er twee mensen per week.’ Volgens de reddingsbrigade komt dat omdat steeds meer kinderen en volwassenen niet goed kunnen zwemmen. ‘Daarom trekken we aan de bel en willen we Nederland wakker schudden.’

Zwemdiploma niet genoeg

Een A-, B- en C-zwemdiploma zijn niet genoeg, stelt de reddingsbrigade. ‘Zwemmen in een zwembad is een andere ervaring dan zwemmen in open water’, aldus de woordvoerder. In de zee en plassen is het water kouder, staat er meer stroming en voelt de bodem heel anders dan in een zwembad. ‘Naarmate het seizoen vordert en mensen vaker hebben gezwommen, gaan ze zichzelf overschatten.’

Daarnaast raken mensen die niet zijn opgegroeid met de Nederlandse zwemcultuur en bijvoorbeeld uit Eritrea, Polen of Syrië komen, geregeld in de problemen in het water. ‘Ze doen dingen die Nederlanders die hier zijn geboren niet snel zouden doen, zoals een grote plas overzwemmen. In het midden is het water veel dieper en kouder en kan er een andere stroming staan. Dat is supergevaarlijk.’

De reddingsbrigade is een campagne begonnen met posters in het Pools, Duits en Arabisch. Op de posters staan tips als: ga niet te diep het water in en zwem in plaats daarvan langs de kust, ga nooit alleen zwemmen en laat je meevoeren als je in sterke stroming terechtkomt.

Minder bewegen

‘Op basis van het zwemdiplomabezit van kinderen in Nederland valt niet te concluderen dat de zwemvaardigheid afneemt, omdat juist steeds meer kinderen een zwemdiploma hebben’, zegt Corry Floor, onderzoeker bij het Mulierinstituut gespecialiseerd in zwemmen. ‘Er wordt wel vaak gezegd dat kinderen minder bewegen en minder vaak blijven zwemmen nadat ze hun diploma hebben gehaald. Hun motorische vaardigheden gaan naar beneden en dat heeft gevolgen voor de zwemvaardigheid.’

Ook ligt het diplomabezit onder kinderen met een niet-westerse migratieachtergrond beduidend lager dan onder Nederlandse kinderen. ‘In Nederland is de zwemles goed geregeld. Kinderen gaan al jong op zwemles. Leer je het niet in een zwembad met schoolzwemmen, dan nemen je ouders je wel mee. In veel andere landen gebeurt dat niet op jonge leeftijd.’

Volgens Floor heeft het afschaffen van schoolzwemmen geen zichtbare invloed op het diplomabezit van Nederlanders. ‘Mensen nemen hun eigen verantwoordelijkheid. Grote steden melden wel dat het zwemdiplomabezit in achterstandswijken vaak lager is. Daar wordt ingezet op schoolzwemmen en er zijn in veel gemeenten subsidies om kinderen op zwemles te krijgen.’