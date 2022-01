‘Redactiemoeder’ Astrid Kersseboom heeft geen vijanden: ‘Ze blijft altijd in control’

NOS-boegbeeld Astrid Kersseboom presenteert vanaf maandag het NOS Radio 1 Journaal, waar ze meer van zichzelf kan laten zien (of horen) dan op tv.

Geert Wilders was in 2018 tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen een ochtend co-presentator van Goedemorgen Nederland. Aan het einde kondigde hij het daarop volgende programma aan als ‘het vreselijke NOS Journaal, met de aardige Astrid Kersseboom’.

‘Volgens mij is die opmerking veelzeggend, al ben ik natuurlijk niet geheel onbevooroordeeld’, zegt Jos Frijters, communicatiestrateeg en al 35 jaar de man van Kersseboom. ‘Veel mensen vinden haar sympathiek, misschien omdat ze haar mening strikt van haar werk gescheiden houdt.’ Dione de Graaff, vriendin en NOS-collega, kent ‘helemaal niemand’ die haar ‘niet aardig’ vindt.

Kersseboom (55) verlaat, voorlopig althans, de televisie. Op 3 januari volgt ze Jurgen van den Berg op als presentator van het NOS Radio 1 Journaal, waar tussen zes en half tien bijna 300 duizend mensen hun dag mee beginnen − alleen NPO Radio 2 en Qmusic trekken op dat tijdstip meer luisteraars, volgens het Nationaal Luister Onderzoek.

Leergierig

Kersseboom groeit op in Vlaardingen. Op het vwo is ze leergierig. Ze wil muziekwetenschappen studeren, of geschiedenis, of Duits, of logopedie. Als een beroepentest in de zesde ‘journalist’ adviseert, besluit ze naar Tilburg te gaan, naar de Academie voor de Journalistiek.

Op haar 22ste gaat ze werken voor Omroep Brabant. Tien jaar later, in 1998, volgt de overstap naar de NOS. Ze begint bij de nieuwsbulletins op de radio en gaat in 2001 naar de televisie, naar Studio Sport. Drie jaar later presenteert ze het NOS Journaal.

Bilthoven Kersseboom heeft twee volwassen kinderen en woont met haar man Jos Frijters in Bilthoven. Frijters: ‘Als we in de tuin zitten met de kinderen, zeggen we: We zijn domweg gelukkig in Bilthoven.’ Tot dit jaar was Kersseboom teammanager van dames 1 van SCHC, een hockeyclub uit Bilthoven die meedoet om het landskampioenschap.

Collega’s prijzen haar kalmte. ‘Vijf minuten voordat het Journaal begon, wilde ik de opening eens helemaal omgooien’, zegt Tjitske Speckmann, vriendin en eindredacteur van het Journaal. ‘Prima, ik zie het wel’, reageerde Kersseboom. Speckmann: ‘Ik was altijd blij als zij een uitzending presenteerde waar geïmproviseerd moest worden, zoals na een aanslag.’

‘Oeh, en daar gaat een auto tegen het monument aan’, zei Kersseboom − die in 2007 Maartje van Weegen opvolgde als koningshuisverslaggever − bijvoorbeeld droogjes, toen ze in 2009 commentaar gaf tijdens Koninginnedag in Apeldoorn en Karst T. met zijn zwarte Suzuki Swift een aanslag pleegde.

Ambitieus

Kersseboom is ambitieus. Toen Sacha de Boer in 2013 stopte als presentator van het prestigieuze achtuurjournaal en de NOS-leiding als opvolger koos voor Annechien Steenhuizen, was dat een enorme tegenslag, zegt Speckmann. ‘Ze stak dat niet onder stoelen of banken, en vroeg ook uitleg aan de hoofdredacteur.’

Tegelijkertijd is ze geen geharde onderhandelaar, zegt haar man Jos Frijters. Hij vertelt dat ze in 2005 in de auto zat toen ze door de producent Talpa werd gevraagd om de overstap te maken naar een nieuwe tv-zender, Tien. ‘Nee’, zei ze afgemeten, ‘daar begin ik niet aan’. Frijters: ‘Ik heb toen gezegd dat het altijd handiger is om te gaan praten, en dat dan te gebruiken in de salarisonderhandelingen met de eigen hoofdredactie.’

Redactiemoeder

Op de NOS wordt Kersseboom de ‘redactiemoeder’ genoemd. ‘Ze begeleidt jonge redacteuren en leert ze voice-overs in te spreken’, zegt vriendin en collega Tjitske Speckmann. ‘En ze is van alle roddels op de hoogte. Ze kent iedereen, van alle vloeren van de NOS.’

Kersseboom is evenwichtig, zegt Frijters, ‘zowel zakelijk als privé’. ‘Ze blijft altijd in control. We houden allebei van een glas wijn, maar als we naar een feest gaan rijd ik heen en zij terug.’ In november vertelde ze Maxim Hartman voor de Veronica Superguide dat ze het liefst elke dag wijn zou drinken, ‘en niet een paar glazen, maar hele flessen’. Frijters: ‘Ze is alleen te gedisciplineerd om dat écht te doen.’

Neemt niet weg dat haar nieuwe ritme haar zwaar zal vallen. Het Radio 1 Journaal begint om zes uur. Dat betekent vijf dagen per week de wekker om vier uur. Op de radio zei ze al tegen Wilfred Genee dat ze een middagdutje van twee uur zou inlassen, zodat ze om half elf naar bed kon. Dione de Graaff: ‘Voor haar is het: hoe later hoe beter.’

Bourgondiër

Want een Bourgondiër is ze, zegt Véronique Roeg, vriendin en journalist van Omroep Zeeland. ‘Ons hoogtepunt van het jaar is Wagetjes Kijke, de woensdag voor carnaval in Bergen op Zoom. Al 32 jaar gaan we dan met een vaste club vriendinnen op pad. Eerst copieus uit eten en daarna langs de cafés jantjes drinken − bier aangelengd met spa rood. Ze draagt dan een schort, een witte pruik en een jas van haar opa.’

Kersseboom heeft een beruchte bulderlach. ‘De redactie van het Journaal zit een verdieping boven die van het Sportjournaal’, zegt Dione de Graaff, ‘maar haar lach gaat dwars door de gangen en trappenhuizen heen’.

Aangezien een journaalpresentator niet wordt geacht melig te zijn, bleef die kant van Kersseboom lange tijd onbekend bij het grote publiek. Tot haar deelname aan de tv-quiz De slimste mens, in de zomer van 2020, waar de ernstige anchor ineens zat te schateren om het gebrom van Maarten van Rossem − en uiteindelijk won. Vriendin Véronique Roeg: ‘Ze vond het geweldig dat ze daar zulke enthousiaste reacties op kreeg.’

Bij het Journaal is Kersseboom af en toe toch een beetje een ‘voorleesmoeder’, zegt Roeg. ‘Als presentator van het Radio 1 Journaal gaat ze gasten langer interviewen. Dan kan ze, net als bij De slimste, meer van haar persoonlijkheid, kennis en humor laten zien.’ Sommige mensen zien de stap van tv naar radio als een degradatie, zegt Dione de Graaff. ‘Maar ze is niet ijdel, wil geen BN’er zijn. Bij de radio hoeft ze geen mantelpakje aan en kan ze zich puur op de inhoud concentreren.’