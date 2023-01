Redactie ontslagen, titels opgeheven – wat is er aan de hand bij Quest? ‘Nu ik erover praat, begint mijn bloed opnieuw te koken’

Vraag & Antwoord: driemaal Quest

Bestaat Quest alleen in Nederland?

Nee, het magazine is een vernederlandste variant op een tijdschrift dat al sinds 1981 in Spanje verschijnt (als Muy Interessante) en sinds 1992 in Italië (als Focus). In 2019 kreeg de Quest-familie ook titels in Engeland en de Verenigde Staten.

Klopt het dat Quest ooit pillen op de voorkant van het magazine plakte?

Ja, al ging het daarbij om een marketingstunt rond een verhaal over placebo’s: niet-werkzame middelen die onder meer worden ingezet bij medicijnonderzoek. Hoewel de pillen die Quest op de cover plakte ongevaarlijk waren, werden ze voor hun stunt toch op de vingers getikt door de medicijnautoriteit. Zelfs onschuldige, niet-werkzame placebo's gelden officieel als medicijn en mogen niet zomaar door iedereen worden verkocht.

De populairste Quest-rubriek is Vraag & Antwoord: houden de vragen nooit op?

Dat is niet waarschijnlijk. Voor de meest recente Vraag & Antwoord-special, met ditmaal vragen als ‘hoeveel tiramisu moet je eten om dronken te worden?’ en ‘waarom zie je nooit babyreigers?’, selecteerde Quest 125 vragen om te beantwoorden uit honderden inzendingen. Zulke specials keren jaarlijks terug. ‘Je kunt eindeloos veel vragen stellen’, schreef de toenmalige hoofdredacteur Philip Fontani in het voorwoord.