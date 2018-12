Redactie Griekse tv-zender grotendeels verwoest door bomaanslag

Een man bekijkt de ravage na de bomaanslag op het redactiegebouw van Skai TV. Beeld REUTERS

De bom zat in een rugzak die in een steeg voor de televisiezender was achtergelaten. Hij ontplofte iets na half drie ’s nachts (lokale tijd). Dat er geen gewonden vielen kwam vooral omdat het pand al was geëvacueerd na een serie anonieme telefoontjes waarin werd gewaarschuwd voor de aanslag. ‘Ze zeiden dat er binnen 45 minuten een bom af zou gaan, en bleven herhalen: ‘dit is geen grap’’, zei Theodoros Chronopoulos van Skai.

Skai is een van de belangrijkste Griekse tv-zenders en onderdeel van een mediagroep die ook radio en kranten maakt. Volgens linkse critici brengt de zender veel te partijdig nieuws en bericht het bovendien onnodig kritisch over de huidige, linkse regering.

Versplinterde ramen

‘De materiële schade is enorm op alle verdiepingen’, zei een verslaggever van de zender. ‘Het is hartverscheurend: de plafonds zijn ingestort, alle ramen versplinterd.’ De bom, die volgens de politie 10 kilo woog, was dusdanig sterk dat ook appartementen en auto’s in de buurt hevige schade opliepen.

De aanslag was maandagmiddag nog niet opgeëist. Wel is de antiterreureenheid een onderzoek gestart naar de mogelijke betrokkenheid van een extreemlinkse terreurorganisatie die zichzelf de Volksstrijders noemt. Een jaar geleden verwoestte een vergelijkbare bom een rechtsgebouw in het centrum van Athene. Die aanslag bleek later door de Volksstrijders te zijn gepleegd. Hetzelfde gold voor een aanslag bij een Grieks overheidsgebouw in 2015, die, net als de aanslag van maandag, werd voorafgegaan door een serie anonieme telefoontjes met als bedoeling menselijke slachtoffers te voorkomen.

Lange geschiedenis van terreur

Griekenland kent een lange geschiedenis van politiek gemotiveerde terreuraanslagen. Vooral sinds het omverwerpen van de militaire junta in 1973 waren aanslagen een door het volk relatief getolereerde vorm van politiek protest. Die traditie leek in aanloop naar de Olympische Spelen in 2004 eindelijk te zijn uitgestorven na een aantal grootschalige politieoperaties, maar kwam samen met de kredietcrisis in 2009 weer langzaam in zwang.

Sindsdien komen extreemlinkse groepen als Het Lichtend Pad der Solidariteit, Revolutionaire Strijd en De Samenzwering van de Kernen van Vuur, geregeld in het nieuws vanwege bomaanslagen. De Griekse Eurocommissaris Dimitris Avramopoulos riep maandag zelfs op democratische instituties als rechtbanken, ambassades en mediabedrijven voortaan beter te beveiligen vanwege dit ‘escalerende fenomeen’.

Groepen als Volksstrijders zijn de extreme uitwassen van een samenleving waar de onvrede gigantisch is. Dat komt vooral vanwege de kredietcrisis en de daaropvolgende bezuinigingen. Nog altijd zijn er bijna dagelijks stakingen – afgelopen donderdag protesteerden studenten, zaterdag de gepensioneerden, maandag de boeren – die vaak ontaarden in geweld. Twee weken geleden kwam het bijvoorbeeld tot fikse rellen tussen honderden anarchisten en de politie in de Atheense studentenwijk Exarchia. Activisten gooiden molotovcocktails en stukken beton naar de Mobiele Eenheid, die op hun beurt 66 burgers arresteerden.

Persvrijheid onder druk

Wat volgens critici niet helpt, is dat de regering slecht nieuws zoveel mogelijk probeert te verzwijgen in aanloop naar de parlementsverkiezingen in 2019. Onder andere door de vrijheid van de Griekse pers in te dammen, aldus de Griekse pers. Zo werden in september drie journalisten van de krant Fileleftheros gearresteerd nadat ze een kritisch verhaal hadden geschreven over de minister van Defensie. En volgens Skai, een zender die een tijd lang werd geboycot door regeringspartij Syriza vanwege kritische berichtgeving, is de overheid zelfs deels verantwoordelijk aan de bomaanslag van maandag.

‘Overheidsfunctionarissen en de door hen gebruikte propagandamechanismes hebben van onze zender een doelwit gemaakt’, aldus de hoofdredactie in een verklaring. ‘Maar na maandag moeten ze echt beseffen tot wat voor dramatische gevolgen hun lasterlijke opmerkingen kunnen leiden.’

Ook Kyriakos Mitsotakis van de belangrijkste Griekse oppositiepartij Nieuwe Democratie legde de verantwoordelijkheid voor de bomaanslag deels bij de huidige overheid, die een ‘giftig klimaat’ zou hebben gecreëerd waarin rechts geweld zwaarder wordt veroordeeld dan links geweld. In oktober volgend jaar vinden verkiezingen plaats in Griekenland. De linkse regeringspartij Syriza van premier Tsipras zal het daar hoogstwaarschijnlijk afleggen tegen het conservatieve Nieuwe Democratie van Mitsotakis.