Redactie Griekse tv-zender grotendeels verwoest door bomaanslag, geen gewonden

Een man bekijkt de ravage na de bomaanslag op het redactiegebouw van Skai TV. Beeld REUTERS

De bom zat volgens de politie in een rugzak die in een steeg voor het pand op de stoep was achtergelaten, en ontplofte iets na half 3 ’s nachts (lokale tijd). Dat er geen gewonden vielen kwam vooral omdat het pand al was geëvacueerd na een serie anonieme telefoontjes die een half uur eerder waarschuwden voor de aanslag.

Skai is een van de belangrijkste Griekse tv-zenders en onderdeel van een mediagroep die ook radio en kranten maken. Het bedrijf heeft ongeveer vijfhonderd medewerkers. Na de bomaanslag ging Skai vanaf straat direct door met uitzenden.

Versplinterde ramen

Een verslaggever van Skai zei in die uitzending dat ‘de materiële schade enorm is op alle verdiepingen. Vooral de derde en de vierde verdieping, de plek waar al onze kantoren zitten, zijn verwoest. Het is hartverscheurend: de plafonds zijn ingestort, alle ramen versplinterd.’

De bom was dusdanig sterk dat ook appartementen en auto’s in de buurt hevige schade opliepen. Van de eerste tot de zesde verdieping zijn alle ramen van het redactiegebouw gesprongen, aldus lokale media.

Premier Alexis Tsipras sprak over een ‘laffe aanval van donkere krachten tegen de democratie’, die volgens hem kansloos is, omdat de Grieken zich niet zullen laten terroriseren, noch laten desoriënteren. Ook veel andere politici spraken zich in stevige bewoordingen uit tegen de aanslag.

Niet opgeëist

De aanslag is nog niet opgeëist. De Griekse antiterreureenheid is momenteel met een onderzoek bezig. Het land heeft een lange geschiedenis van dit soort gerichte bomaanslagen. Een jaar geleden, op 22 december 2017, verwoestte een vergelijkbare bom nog een gerechtsgebouw in het centrum van Athene. Die aanslag werd later opgeëist door een extreemlinkse organisatie. Vergelijkbare anarchistische groepen pleegden ook al eens aanslagen op mediaorganisaties.

De onvrede in Griekenland is gigantisch. Twee weken geleden nog kwam het tot fikse rellen tussen anarchisten en de politie in de Atheense studentenwijk Exarcheia. Activisten gooiden molotovcocktails en stukken beton naar de oproerpolitie. Auto’s, kiosken en vuilnisbakken worden in brand gestoken en 66 burgers werden gearresteerd.

Persvrijheid onder druk

In een poging de onvrede in te dammen, richt de overheid ook steeds vaker haar pijlen op de Griekse pers, zo meldt de Griekse pers zelf. In september werden drie journalisten van de krant Fileleftheros kortstondig gearresteerd, nadat ze een kritisch verhaal schreven over de minister van Defensie. En volgens Skai, een zender die ook vaak kritisch bericht over de huidige regering, is de overheid zelfs deels debet aan de aanslag van maandag.

‘Leden van de overheid en de door hun gebruikte propagandamechanismen hebben van onze zender een doelwit gemaakt’, aldus de hoofdredactie van Skai maandag in een verklaring. ‘Maar na de dramatische ontwikkelingen van maandag moeten ze echt gaan beseffen wat voor dramatische gevolgen hun lasterlijke opmerkingen kunnen hebben.’

Ook Kyriakos Mitsotakis van de belangrijkste Griekse oppositiepartij Nieuwe Democratie legde de verantwoordelijkheid voor de bomaanslag deels bij de huidige overheid, die een ‘giftig klimaat’ zou hebben gecreëerd.