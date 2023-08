Redactie beëindigt staking bij Franse krant om radicaal-rechtse hoofdredacteur, tientallen journalisten vertrekken

Journalisten van 'Journal du Dimanche' demonstreerden buiten het redactiegebouw. Inmiddels is de staking ten einde gekomen. Beeld AFP

Zes weken staakten de pakweg honderd redacteuren van het JDD, en dus viel zes weken de zondagskrant niet bij abonnees op de mat. Dinsdag, op de eerste werkdag van Geoffroy Lejeune, de nieuwe hoofdredacteur, was er toch een akkoord om de staking te beëindigen. Er komen ‘steunmaatregelen voor journalisten die de redactie willen verlaten’, aldus Lagardère, het concern dat eigenaar is van de krant.

Dat lijkt alles dat de stakende journalisten voor elkaar hebben weten te krijgen. De journalisten wilden in het redactiestatuut vastleggen dat JDD geen ‘racistische, homofobe en seksistische opmerkingen publiceert, en zich in het algemeen onthoudt van discriminatoire en haatzaaiende berichtgeving’, maar die bepaling komt er niet. Een gewenste commissie voor redactionele onafhankelijkheid komt er evenmin. Toch schaarden de redacteuren zich in de nacht van maandag op dinsdag met 82 stemmen voor, 5 tegen en 3 onthoudingen achter het akkoord.

Over de auteur

Maarten Albers is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

‘Het valt ons zwaar om toe te geven, vooral tegen onze lezers, dat we weliswaar de kwestie van redactionele onafhankelijkheid weer op de publieke agenda hebben gezet, maar dat we niet van onze aandeelhouder hebben gewonnen’, schrijven ze in een verklaring. ‘Vandaag treedt Geoffroy Lejeune aan. Hij betreedt een lege redactievloer. Tientallen journalisten weigeren met hem samen te werken en zullen JDD dan ook verlaten.’

Bang voor verrechtsing

De pas 34-jarige Lejeune zwaaide tot voor kort de scepter bij het rechtse weekblad Valeurs Actuelles. Onder zijn leiding veranderde de redactionele koers van dat tijdschrift van centrum-rechts naar radicaal-rechts, en werd het een spreekbuis voor islamkritische en conservatieve geluiden. In augustus 2020 publiceerde het blad een illustratie van de Gabonees-Franse parlementariër Danièle Obono als een geketende slaaf. Het blad moest een boete betalen van 1.000 euro wegens racisme. Lejeune sprak bij de Franse presidentsverkiezingen van 2022 zijn steun uit voor de rechtse nationalist Éric Zemmour.

De JDD-redactie is bang dat Lejeune de krant wil verrechtsen. Dat hij wordt benoemd op het moment dat Lagardère wordt overgenomen door Vivendi, het mediabedrijf van miljardair Vincent Bolloré, versterkt die angst. Van Bolloré is bekend dat hij extreem-rechtse sympathieën koestert. Na zijn overname van televisiezender i-Télé in 2016 werd het overgrote deel van de redactie na een lange staking vervangen en de zender omgedoopt tot CNews. Sindsdien zijn radicaal-rechtse uitingen daar aan de orde van de dag.

Hoeveel JDD-redacteuren precies zullen vertrekken is onduidelijk. Veertig van hen zijn freelancers en hebben nergens recht op bij een vertrek. De redacteuren schrijven dat ze nu voor een ‘pijnlijk dilemma’ staan: vertrekken of blijven. ‘Weggaan betekent afscheid nemen van een publicatie die voor velen van ons een tweede familie is geworden. Blijven betekent weer aan het werk gaan op een vervormde redactie.’ Ze kondigen aan in beide gevallen hun strijd voor redactionele onafhankelijkheid voort te zetten.

Lagardère meldt dat de website van JDD vanaf dinsdag weer actief is, en dat de papieren krant ‘vanaf half augustus’ weer in de kiosk ligt.