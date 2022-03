Redacteur verstoort Russisch journaal op staatszender • Oekraïne: 150.000 burgers geëvacueerd via corridors

• EU-lidstaten zijn het eens geworden over een vierde sanctiepakket

• De oorlog maakt een volledige sluiting van de Groningse gaskraan in 2023 of 2024 onzeker

• De evacuatie van burgers uit de belegerde stad Marioepol lijkt op gang te komen

• Oekraïne en Rusland hervatten dinsdag de onderlinge gesprekken