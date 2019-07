Redacteur Pepijn loopt al schrijvend en interviewend voor het eerst de Nijmeegse Vierdaagse

Dag 1. In Elst lopen we Blanche Troost-Tompot tegen het lijf. Ze loopt de 30 kilometer, voor de eerste keer. Met haar 85 jaar is ze de oudste debutant. ‘Als ik volgend jaar nog kan lopen, loop ik de veertig kilometer’.

Blanche Troost-Tompot

Dag 2. Thomas Pruijsen (31) gaat met zijn zelfverzekerde, snelle tred snel op in de wandelende menigte, maar hij kampt met psychische klachten. Eind 2018 schreef hij een opbeurend blogbericht: 101 redenen om te blijven leven. Nummer 37: ‘De Vierdaagse weer lopen en mijzelf daarin opnieuw zo erg overwinnen.’

Thomas Pruijsen dwingt zichzelf vooruit te kijken, vol te houden. De Vierdaagse lopen was eind 2018 een van zijn 101 redenen om te blijven leven (zie www.dieleven.nl).

Dag 3. Voor Mandy Bol (23) uit Oss zijn de hellingen extra zwaar. Zij moet aan het eind van haar 40 kilometer de beruchte Zevenheuvelenweg tussen Groesbeek en Berg en Dal in haar rolstoel over zien te komen. ‘Het wordt pittig, maar ik heb er zin in’, zegt ze ’s ochtends, vlak na de start.

Mandy Bol, een van de 25 rolstoeldeelnemers dit jaar aan de Vierdaagse. Beeld .

Op de ochtend van de laatste dag bellen we met Pepijn. Hoe doet hij dat, voor het eerst een Vierdaagse lopen én elke dag een stukje schrijven? ‘Als je de 50 kilometer loopt, maak je elke dag een lus: je loopt een stuk waar de 30 en 40 kilometer niet komen. Dat stuk is het saaist, er staan weinig mensen aan de kant. Dat deel gebruik ik om alvast aan mijn stukje te werken op mijn telefoon. De deadline is vaak al een uur nadat ik ben aangekomen, vandaag nog eerder. Maar dat lukt, want tijd heb je tijdens het wandelen genoeg.’