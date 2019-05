Rector magnificus verzekert: het hoogleraarschap van aanstaand FvD-senator Paul Cliteur staat niet op het spel

Stolker wil graag met hem en partijleider Baudet in gesprek over Forums recente aanval op de Nederlandse universiteiten, maar dat gesprek gaat niet over zijn baan. ‘Cliteur is een enorm goede onderzoeker, een voortreffelijk docent en zeer loyaal aan de universiteit. Er is geen sprake van dat hij eruit vliegt.’

Daarmee reageert Stolker zondag desgevraagd op de ophef die ontstond na het interview dat hij vrijdag gaf aan BNR. Daarin vroeg hij zich hardop af hoe Cliteur zijn hoogleraarschap in Leiden kan combineren met recente uitlatingen van Forum-leider Thierry Baudet. In diens overwinningsspeech na de provinciale verkiezingen werden de universiteiten – net als journalisten, kunstenaars en architecten - beschuldigd van het ondermijnen van de Nederlandse samenleving.

Een wonderlijk standpunt, meent Stolker. En hij zou het nog wonderlijker vinden als vooraanstaand Forum-lid Cliteur het zou delen. ‘Als je zo weinig vertrouwen hebt in het zelfreinigend vermogen van de wetenschap…als je daar zo radicaal afstand van zou nemen dan vraag je je natuurlijk af, ja wat doe je daar dan nog?’

Die overweging is door sommigen verkeerd geïnterpreteerd als een dreigement met een beroepsverbod, benadrukt Stolker. Ook is het geen verzoek aan Cliteur of Baudet (promovendus en oud-docent in Leiden) om hun standpunten in te slikken. Stolker: ‘Dat zou indruisen tegen alles waar ik voor sta.’

Stolker staat binnen en buiten de universiteit bekend om zijn streven naar veelvormig academisch onderwijs, onderzoek en debat en zijn strijd tegen groepsdenken. Hij verwijst naar een opiniestuk dat hij vorig jaar schreef in de Volkskrant over de academische vrijheid.

In het stuk schreef Stolker: ‘Een gemeenschap loopt altijd het gevaar van mainstream-denken. Alleen het open debat met studenten, collega’s en de samenleving maakt de universiteit tot meer dan een speaker’s corner. Hetzelfde geldt voor het gevaar dat we vooral mensen benoemen die net zo denken als wij. Daarom is de aandacht voor diversiteit zo belangrijk, niet alleen in termen van gender of culturele of maatschappelijke achtergrond, maar zeker ook in opvattingen.’

De rector magnificus wil wel graag met Cliteur en Baudet in gesprek over hun kritiek op de ondermijnende universiteit, omdat hij zich er totaal niet in herkent. ‘Als je zoiets zegt, moet je ook met bewijs komen. Dat heb ik nog niet gezien. Maar eerlijk gezegd: ik heb Paul Cliteur er ook nog nooit zo over gehoord. Zo ken ik Paul totaal niet.’

Cliteur zelf reageerde vrijdag via een ingezonden stuk op The Post Online op Stolker. Ook hij probeert de kou uit de lucht te halen. Hij ziet de rector magnificus als een bondgenoot in het openbreken van het academisch debat en noemt hem en Baudet ‘echte zonen’ van Leiden. ‘De kritiek die mijn academische baas op de huidige wetenschapsbeoefening formuleert lijkt zelfs sterk op de kritiek die mijn politieke baas Thierry Baudet heeft geformuleerd.’