Rectificatie Taal Talent: onvolledig Whatsapp-gesprek

Beeld Sophia Twigt

In het artikel ‘Bij taalscholen voor inburgeraars is frauderen wel heel makkelijk’ van 23 mei 2020 is door een beperkte selectie van citaten uit een Whatsappgesprek ten onrechte de suggestie gewekt dat Ahmed Abo Rashed van Taal Talent ingaat op het voorstel van undercoverstudent Lina om zich in te schrijven voor een taalcursus zonder lessen te volgen. De heer Abo Rashed heeft de undercoverstudent er ook op gewezen dat zij lessen diende bij te wonen en heeft haar gewezen op de gevolgen indien de lessen niet zouden worden bijgewoond. Het artikel is op de website van de Volkskrant aangepast en de onjuiste beschuldigingen zijn inmiddels verwijderd.

Hoofdredactie de Volkskrant