Recordverwoesting door bosbranden in Canada; oppervlakte ruim 3,5 keer Nederland

Bosbranden in British Columbia, aan de westkant van Canada. Beeld AFP

Vanaf de start van het brandseizoen in mei hebben Canadezen al 15 miljoen hectare in rook zien opgaan; een gebied ruim drieënhalf keer zo groot als Nederland. De branden begonnen al vroeg in het seizoen, waardoor eind juni het record van 7,1 miljoen hectare uit 1995 al was verbroken.

In augustus woekerden de branden verder en brandde tot nog toe 2,5 hectare miljoen hectare af, aldus het Canadian Interagency Forest Fire Centre (CIFFC).

De grote verwoesting komt vooral door de omvang van de branden. Het aantal vuren is volgens het CIFFC niet uitzonderlijk hoog. Een groep Canadese, Britse en Nederlandse onderzoekers wijst erop dat vegetatie sneller uitdroogt door klimaatverandering, waardoor vuur zich makkelijker verspreidt.

De meeste hectares zijn verbrand in de provincie Quebec: 5 miljoen. De overige bosbranden woeden vooral in het noorden en westen, met name in de provincies Alberta (1,9 miljoen hectare verbrand) en Northwest Territories (3,4 miljoen).

De branden leiden tot veel rookontwikkeling en een slechte luchtkwaliteit. De rook uit Canada verspreidt zich tot in het zuidoosten van de Verenigde Staten, waar in juni zelfs recordhoeveelheden fijnstof werden gemeten. Ook in het westen van de VS hangen rookwolken, door branden in Californië en Oregon.